Très courue, la soirée d’information sur le Phare de Québec a permis, lundi soir, d’entendre les opinions citoyennes les plus diverses et les plus contrastées. Alors que certains participants ont qualifié le mégaprojet « d’erreur historique », d’autres y ont plutôt vu « un motif de fierté ».

Quelque 400 citoyens ont participé à la première de deux soirées d’information organisées par la Ville de Québec pour le projet du Phare du Groupe Dallaire, à l’ancien hôtel de ville de Sainte-Foy.

La hauteur de la tour principale (65 étages), la circulation de transit, le bruit, la valeur des maisons dans le secteur, la pollution lumineuse et même l’impact sur les oiseaux migrateurs ont été les principaux enjeux sur lesquels les questions des citoyens ont porté.

« La hauteur des bâtiments va être là pour des générations. La hauteur ne s’intègre pas au milieu. C’est une erreur historique qu’on fait », a déploré Caroline Gaudreault, suscitant de nombreux applaudissements.

En l’absence du maire Labeaume, la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard, a répliqué en évoquant « la qualité du projet » et son « ouverture à la population ».

Loin d’être convaincue, Ginette Paquin a déclaré : « C’est le pire endroit pour faire ce que vous voulez faire. Vous annoncez dix ans de problèmes qui s’en viennent. »

Échange intense

La tension dans la salle est montée d’un cran lors d’un échange particulièrement houleux au cours duquel Carol Landré a affirmé que ce projet est « un détournement de démocratie [puisqu’on] ne peut pas voter. On ne peut pas faire de référendum ».

Piqué au vif, Rémy Normand, vice-président du comité exécutif, a énuméré les bienfaits du Phare et a juré que la qualité de vie des citoyens sera améliorée dans le secteur.

Plus tard en soirée, M. Normand a ajouté : « Si on [l’administration municipale] était hypocrite, on ne serait pas devant vous ce soir [lundi]. »

Circulation de transit

De son côté, Denis Poulin a évoqué le problème de la circulation de transit qui « va empirer pendant la construction », d’après lui.

Marc Des Rivières, directeur du Service du transport à la municipalité, a admis qu’il s’agit là d’un « enjeu qui commence à se dessiner » et a promis de travailler avec les citoyens pour y trouver des solutions.

Présent dans la salle, le promoteur Michel Dallaire a pris la parole à quelques rares reprises. En réponse à un citoyen inquiet, il a assuré qu’il n’y aura pas de travaux de nuit au Phare – sauf exception – pour ne pas nuire à la quiétude du voisinage.

Une autre séance d’information aura lieu mardi soir, à 19 h, au même endroit. La séance de consultation est prévue pour le 21 novembre.

Ce qu’ils ont dit

« On est vraiment chanceux d’avoir un projet comme ça » —Gaston Marois

« Le projet est énorme par rapport au secteur. Ça semble trop gros » —Robert de Blois

« C’est un très beau projet de construction pour donner de l’émancipation et de la visibilité à la ville. Mais il manque le côté humain » —Serge Laquerre

« La seule raison du 65 étages, c’est qu’il fallait être plus haut que Montréal (et) être équivalent de Toronto. C’est trop haut. C’est un mauvais projet qu’il faut rejeter » —François Marchand, avocat et politicien

« C’est un projet qui va me rendre fier », —Jean-Paul Albert

« Je comprends qu’on ne puisse pas faire d’omelette sans casser des œufs, mais c’est un gros œuf qui va être cassé pour faire cette omelette-là » —Nicolas Bellerose

« Je trouve que c’est un projet pharaonique. Que ce soit une tour phallique, ou quatre blocs de béton, ça ne reflète en rien les préoccupations architecturales modernes » —Jean Menestrier

« Je suis assez gênée qu’en 2018, on se fie encore sur : “mon père est plus fort que le tien, ma tour est plus haute que la tienne” » —Claudine Dorval

