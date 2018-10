Pluie et neige pour débuter la semaine

MONTRÉAL – La semaine va commencer sous la pluie pour l’ensemble de la province tandis que les températures seront légèrement à la hausse.

Des avertissements de pluie verglaçante ont été émis par Environnement Canada, pour la nuit de dimanche à lundi, pour les secteurs de Sept-Îles et de la rivière Manicouagan. «On attend jusqu'à 4 millimètres de verglas cette nuit sur ces secteurs. Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Adaptez votre conduite aux conditions routières changeantes», a indiqué l’organisme fédéral sur son site internet.

La journée de lundi sera majoritairement nuageuse et pluvieuse. À Montréal, des averses sont attendues avec des vents venants d’ouest à 20 km/h en après-midi. Côté températures, elles seront à la hausse, on attend un maximum de 7 °C.

À Québec, la situation sera similaire, toutefois des averses de neige se changeant en averses de pluie sont prévues au cours de la matinée.

Mardi, le soleil devrait réapparaître sur l’ensemble du Québec. Un mélange de pluie et de neige est attendu pour l’Estrie et le centre de la province au cours de la matinée. À Montréal, la journée sera totalement ensoleillée et le mercure affichera 6 °C. À Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec 40 % de probabilité d’averses.

La pluie et la neige seront de retour pour Halloween, en même temps que des températures dans les normales de saison. Mercredi, tous les secteurs seront touchés par la pluie au cours de la matinée, sauf l’est de la province. À Montréal, la pluie sera au rendez-vous au cours de la journée, tandis qu’à Québec, la pluie alternera avec la neige. Pour la soirée, de la pluie est attendue pour le sud du Québec, au centre du Québec ce sera un mélange de pluie et de neige alors que de la neige tombera à l’est.

La pluie fera encore partie du paysage au moins jusqu’à vendredi.