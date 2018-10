Pneus d’hiver obligatoires: une date qui s’apprête à changer

Depuis maintenant 10 ans, les Québécois doivent obligatoirement chausser leur voiture de pneus d’hiver durant la saison froide.

C’est le 15 décembre 2008 qu’est officiellement entrée en vigueur l’obligation d’utiliser des pneus conçus pour bien réagir à nos hivers rigoureux.

Une décennie plus tard, c’est désormais dans nos habitudes. Mais voilà que le règlement est sur le point de changer.

Dès l’année prochaine, les automobilistes québécois devront faire installer leurs pneus d’hiver un peu plus tôt puisque la date limite pour leur installation passera du 15 au 1er décembre.

À noter que ce changement de date dans le Code de la sécurité routière n’entrera en vigueur qu’en 2019. Cette année, donc, le 15 décembre demeure la date limite pour les pneus d’hiver. Ceux-ci devront ensuite demeurer en place jusqu’au 15 mars inclusivement, après quoi il sera légal de retourner vers des pneumatiques estivales.

Rappelons que ces dates représentent des limites établies par la Loi, et non pas une suggestion. Il est plutôt conseillé de faire installer des pneus d’hiver sur sa voiture dès la fin du mois d’octobre et de ne pas les faire retirer avant la fin du mois d’avril.

Rappelez-vous que l’hiver arrive souvent sournoisement. Et au printemps, quand on croit que la neige est finalement derrière nous, dame Nature a souvent une dernière tempête dans sa manche!