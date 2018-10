Postes Canada coupe les prestations d'assurance-invalidité

Postes Canada a cessé de verser un salaire à ses travailleurs invalides afin de répliquer aux grèves tournantes entreprises il y a une semaine par ses employés syndiqués, a appris TVA Nouvelles.

Le 22 octobre, soit le jour où les grèves tournantes ont commencé, Postes Canada a modifié les conditions de son Programme d'assurance-invalidité de courte durée (PAICD).

«Maintenant qu'un arrêt de travail a été déclenché, aucune demande approuvée ne sera payée. Cela comprend les employés qui étaient déjà en congé approuvé avant le début du mouvement de grève», peut-on lire dans un message de l’employeur.

«J’ai trouvé ça très décevant. On a déjà le stress de ne pas pouvoir travailler et, là, on ajoute le stress qu’on ne nous paie plus», a déploré Sarah Dufour, une agente de livraison chez Postes Canada rencontrée par TVA Nouvelles, qui ne peut plus travailler présentement en raison d’une entorse.

Selon le syndicat, Postes Canada va beaucoup trop loin. «C’est un coup très bas. C’est une chose d’être en conflit syndical, mais de s’attaquer aux gens qui ne sont pas en état de venir travailler présentement, c’est inacceptable», a dénoncé Jean-François Simard, le président du syndicat des employés au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

«On a des gens qui ont un pied cassé, des gens en dépression, des gens qui se sont fait opérer... Leurs prestations sont tombées à zéro depuis lundi», a poursuivi M. Simard.

Postes Canada a précisé, dans un courriel envoyé à TVA Nouvelles, que les cas d'employés qui en font la demande pourront être réévalués.

«Nous veillerons à ne pas causer de contrainte excessive aux employés. Nous allons examiner à titre compassionnel toutes les demandes d'exception d'employés se trouvant dans des circonstances difficiles», a indiqué la société d'État.

Postes Canada a aussi précisé que les autres employés continueront à être payés au même salaire et que les membres de leur famille continueront à bénéficier d'avantages importants, dont la couverture des médicaments sur ordonnance.