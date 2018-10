«Quand la vie défile» : Jean-Claude Poitras raconte la mode

Le designer Jean-Claude Poitras nous fait bénéficier de sa vaste connaissance de l’histoire du chic et du style dans le livre «Quand la vie défile – Regard sur la mode au Québec des années 1950 à aujourd’hui», publié aux Éditions de l’Homme.

Le créateur multidisciplinaire et artiste en arts visuels avait réuni plusieurs amis et complices professionnels pour le lancement de l’ouvrage à la Grande Bibliothèque, à Montréal, lundi. L’événement prenait la forme d’une conférence, suivie d’un cocktail.

Jean-Claude Poitras, qui déploie sa passion en tant que chroniqueur, conférencier, porte-parole et «chasseur de tendances», s’arrête dans «Quand la vie défile» aux sept décennies qui l’ont vu évoluer comme artisan de la mode.

Il trace dans le bouquin le bilan des grandeurs, des défaites et des heures de gloire de son industrie, laquelle, estime-t-il, ne cesse de grandir et de se redéfinir. Il rend ainsi hommage aux pionniers qui ont ouvert la voie, aux fabricants, aux détaillants, et autres concepteurs aux doigts de fée et à l’imagination fertile qui nous habillent depuis le siècle dernier.

«Quand la vie défile – Regard sur la mode au Québec des années 1950 à aujourd’hui» paraîtra ce mercredi 31 octobre.