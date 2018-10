Quelque 6000 employés de Postes Canada en grève à Montréal

MONTRÉAL – Les quelque 6000 employés de Postes Canada de Montréal ont débrayé à leur tour, lundi soir à 22 h 30, dans le cadre des grèves tournantes entamées la semaine dernière par les travailleurs syndiqués à la grandeur du pays.

Relativement épargné par ces grèves depuis leur commencement, le Québec sera donc touché de plein fouet mardi, alors qu'un important centre de tri de Postes Canada se trouve dans la métropole.

«Montréal est un grand centre de traitement; par conséquent, la grève tournante du syndicat à cet endroit aura des répercussions importantes sur les opérations. Postes Canada ne ménagera aucun effort pour réduire au minimum l'incidence de la grève, mais les clients pourraient constater des retards dans la livraison des colis et du courrier bien loin à l'extérieur de Montréal», a d’ailleurs confirmé Postes Canada en fin de soirée.

Par ailleurs, les facteurs des Îles-de-la-Madeleine poursuivront leur débrayage pour une journée supplémentaire mardi, a annoncé le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP). Des grèves tournantes sont aussi en vigueur dans 12 autres villes en Ontario, dans les Prairies et en Colombie-Britannique.

Aucune livraison et aucun ramassage de colis et de courrier ne seront effectués dans les villes touchées par les grèves.

Postes Canada et le STTP ne parviennent pas à s'entendre sur plusieurs points, notamment en matière de sécurité d'emploi, sur les heures supplémentaires obligatoires, sur la surcharge de travail, sur l'importance grandissante des colis et sur l'équité entre les facteurs travaillant en milieu urbain et ceux évoluant en milieu rural.

Ottawa a nommé un médiateur spécial dans ce dossier la semaine dernière pour tenter de dénouer l'impasse entre les partis, sans succès jusqu'ici.