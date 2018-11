Quelques trucs pour éviter la déprime hivernale

L’hiver est là (presque). Les températures baissent et le moral avec. Si l’arrivée de l’hiver ne te met pas vraiment de bonne humeur, tu n’es pas seul.

La déprime saisonnière est un phénomène réel. L’année dernière, un Québécois sur deux en aurait souffert à cause de la longue saison des neiges que nous avons eue.

Parmi les symptômes de la déprime saisonnière, on retrouve la fatigue, la procrastination, la mélancolie et l’ennui. Ou, pour résumer, la fâcheuse tendance que nous avons à finir saison après saison de séries sur Netflix en grignotant sans but sous la couette.

L’hiver, c’est un peu la saison de l’improductivité.

Mais il existe des solutions.

Fais du sport

L’activité physique permet de se défouler, de libérer ses toxines et le stress accumulé. Quel que soit le sport, il te permettra d’avoir de l'énergie dans ton quotidien et de te maintenir en forme.

Crédit photo: Unsplash

Imprègne-toi de lumière

L’une des causes principales de la déprime hivernale est le manque de lumière. La brume couvre tout, le soir arrive plus tôt et nous ne recevons pas notre dose nécessaire de soleil. Il est donc conseillé de s’imprégner le plus possible de lumière naturelle.

Sortir faire des marches en fin de semaine, travailler dans des bureaux bien éclairés ou même la luminothérapie peut fonctionner pour toi.

Ne reste pas seul

Les autres êtres humains peuvent t’aider à relativiser ta déprime hivernale. Sortir, rire et rencontrer du monde ne fera pas fondre la neige plus vite, mais ça fera passer le temps dans la bonne humeur.

C’est déjà ça.

Crédit photo: Unsplash

Fais attention à ton alimentation

En été, notre exposition au soleil nous fournit la quasi-totalité de nos besoins en vitamine D. En hiver, c’est plus compliqué et tu risques d’en manquer. Il faut donc essayer de te nourrir avec des aliments riches en cette vitamine.

Aussi, favorise le poisson et les fruits de mer. Riches en acides gras oméga 3, ça peut jouer contre les idées noires. Est-ce une invitation à manger pleins de sushis en hiver ? Mmm, peut-être.

Médite

La méditation est un remède fiable qui permet de remettre de l’ordre dans son esprit. Lorsque des sentiments désagréables t’assiègent, tu peux contrôler ta réaction et prendre du recul sur les choses.

Crédit photo: Unsplash

Écoute de la musique entrainante

Rocky Balboa n’écoutait pas The Eye of the Tiger pour rien.

La musique a un gros effet thérapeutique sur notre humeur, elle nous influence. Si le rythme te fait bouger, il te poussera à te lever et à relativiser la grisaille.

La musicothérapie est un vrai traitement.

Consulte ton médecin

Si les symptômes sont trop forts et que tu as du mal à affronter ta dépression, n’hésite pas à rencontrer un spécialiste. Il saura trouver un traitement et t’accompagnera pour te remettre sur pied au plus vite.