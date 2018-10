Ram présentera deux camionnettes 1500 bien spéciales à SEMA 2018

Du 30 octobre au 2 novembre, à Las Vegas, se tiendra l’un des évènements les plus attendus de l’année: l’exposition SEMA qui regroupe une tonne d’acteurs du marché automobile allant du manufacturier au détaillant de produits après-marché.

Parmi les participants, le constructeur Ram nous a prévu une belle programmation incluant entre autres deux camionnettes-concept 1500 uniques.

C’est dans un kiosque d’un peu plus de 15 000 pieds carrés que Mopar présentera deux éditions uniques de leur bien populaire camionnette Ram 1500. La première édition sera une version unique du Rebel, agrémentée de 200 pièces Mopar question de rehausser son style.

La peinture de cette édition est nommée «fumée bleue». On l’a également équipé d’une suspension spéciale et d’un ensemble de pneus 35 pouces Goodyear DuraTrac permettant à la camionnette d’améliorer ses compétences hors route. De plus, on a muni la camionnette d’une barre composée de cinq lumières DEL de 4 800 lumens chacune.

Enfin, la déclinaison unique du Rebel est équipée d’un capot de performance MOPAR.

La deuxième édition spéciale est quant à elle construite à partir de la déclinaison Longhorn du 1500. On l’a peinte d’un habillage deux tons.

De plus, on a abaissé la suspension de deux pouces grâce à un ensemble mécanique prototype Mopar et on a chaussé la camionnette de pneus 22 pouces. On a également ajouté quelques éléments esthétiques tels qu’un panneau de recouvrement de coffre et des pédales personnalisées.