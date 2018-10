Répondre aux attentes

Selon le sondage de la chronique du « Choc des générations », ce sont 26 % des jeunes entre 18 et 34 ans qui estiment avoir déjà vécu une dépression! C’est un euphémisme de dire que la joie de vivre québécoise est en danger.

C’est également plus de 52% des jeunes qui avouent avoir déjà eu des périodes d’anxiété. Un jeune sur deux ! Le constat donne des sueurs froides.

Pourquoi une jeunesse aussi dorlotée et surprotégée ressent un mal de vivre aussi profond ? C’est cette question qu’il faut se poser.

La médaille de participation

Avant tout, on a souvent identifié la jeune génération comme étant celle de la « médaille de participation ». L’important serait de participer, puis l’effort et la réussite, eux, ne seraient plus assez valorisés. On s’aperçoit que c’est tout le contraire.

Plus que jamais, les jeunes ressentent la pression de la réussite et la peur de l’échec.

Tout frais du cégep, la question assassine nous attend directement au détour : « Qu’est-ce tu veux devenir plus tard ? » Maman est avocate, papa est médecin, et toi que veux-tu faire pour ton futur ? Vite, tu dois prendre une décision maintenant !

Je parle en connaissance de cause. Maman est une entrepreneure à succès et papa l’est aussi. Chaque jour, on me demande « toi, Philippe, que veux-tu faire dans la vie ? ». J’ai 23 ans, et je n’en ai franchement aucune idée. Mais, s’il y a une certitude, c’est que les attentes sont élevées.

Mes parents seront embêtés de lire que je ressens une pression quelconque, mais la réalité est qu’elle existe. Serais-je à la hauteur est une question que je me pose tous les jours.

Je sais que je ne suis pas le seul.

Le regard à l’autre

Tout ça pour dire que nous avons été élevée dans le regard à l’autre. Les médias sociaux ont induit l’idée que les autres réussissent mieux et vivent une vie plus trépidante que la nôtre. C’est l’œil de l’autre qui détermine qui nous sommes.

Va à l’école, sois le meilleur de ta classe, travaille pour payer le loyer, fais un bon salaire, achète-toi une maison et l’auto de l’année. Ah pis en même temps, sors dans les meilleurs restos, fais la fête dans les plus beaux bars, pars en voyage et surtout montre-le à ton prochain !

Moi, j’ai réussi...

Et oui, chers boomers, je vous entends déjà hurler : « Mais moi j’ai réussi tout ça à ton âge ! » Quoique vous en pensez, votre situation était complètement différente et beaucoup plus avantageuse.

Vous aviez des possibilités d’emplois infinies sans une réelle nécessité d’être scolarisé, tandis qu’aujourd’hui un baccalauréat ne signifie plus un emploi garanti.

Les emplois sont aussi moins bien rémunérés, plus précaires, les avantages sociaux sont moins avantageux et les revenus augmentent moins vite que les besoins essentiels comme l’épicerie, les vêtements et l’essence.

L’achat d’une maison valait 5,5 fois le salaire moyen en 1985 et cette proportion était à 8,5 fois en 2015. Rester à la maison jusqu’à 25 ans n’est pas toujours un choix, mais souvent une obligation financière pour bien des jeunes.

Bref, pour beaucoup d’entre nous, nous n’allons pas avoir la chance de vivre dans le même confort dans lequel nous avons été élevés. C’est plutôt la précarité financière qui nous guette.

Inquiétude

Chaque nouvelle époque engendre de nouveaux problèmes. Il ne s’agit pas ici de se placer en victime d’une société qui est moins avantageuse pour sa jeunesse. Il s’agit de comprendre que nous faisons face à de nouveaux défis.

Un de ces défis consiste à trouver des solutions pour aider des milliers de jeunes en détresse.

Ils sont beaucoup plus nombreux que vous le pensez.