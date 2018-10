Révolution : La compétition se corse

À Révolution, tous les gagnants des face-à-face ne passent pas automatiquement en ronde des finales. La première ronde a dévoilé une étape supplémentaire où l’image révolution devient plus importante qu’on pensait.

Après les face-à-face qui ont permis de faire émerger six gagnants, les maîtres ont été invités à revoir uniquement les révolutions de chacun avant d’en choisir quatre. Seuls ces derniers passent à la prochaine étape.

Des affrontements inspirés

Le premier duel de la soirée a opposé deux couples de ballroom, Vincent et Bianca contre Steve et Maryse.

Amis dans la vie, ils s’affrontent néanmoins régulièrement dans les concours. Ils ont obtenu chacun deux fois 45 secondes pour démontrer l’étendue de leur talent. Vincent et Bianca ont livré une performance parfaite, avec un jeu de jambes exceptionnel pour Bianca, alors que Steve et Maryse ont eu plus de mal dans les retombées de portée.

Les maîtres ont été unanimes et ont choisi Vincent et Bianca.

C’était ensuite à Sophie et Matthieu de s’affronter sur la scène. Avec son numéro de contemporain, Sophie a bien défendu sa place, même si elle a raté un mouvement.

Sa révolution était magnifique, alors qu’elle a touché sa tête avec ses pieds dans un saut magistral. Matthieu avait vraiment la rage de vaincre et il a réussi à raconter une histoire en claquettes. Sa révolution était aussi étonnante. Lydia Bouchard et Jean-Marc Généreux ont choisi le danseur, alors que les Twins ont préféré Sophie.

Le choix d’opposer Daniel Boa à la troupe Krankyd pouvait paraître étonnant, mais le face-à-face s’est révélé intéressant. Daniel était tout en puissance, en musculature et en intensité avec une révolution bien exécutée. De leur côté, les membres de Krankyd étaient habités d’une énergie phénoménale et communicative qui a convaincu Lydia Bouchard et les Twins.

Combatifs

Amis et complices, The Fellaz et Rahmane ont dû s’affronter dans un combat très amical. Si les gars de The Fellaz ont su être beaucoup plus unis qu’à leur habitude, la performance de Rahmane a su allier cœur et muscles, avec une révolution audacieuse où on le voit courbé vers l’arrière sur la pointe des pieds. Lydia Bouchard et Jean-Marc Généreux ont été émus par sa sensibilité.

Jean-Philippe et Laurence n’ont laissé aucune chance à Keita et Fay. Leur combatif paso doble, tout en rythme et en intensité, a littéralement éclipsé le pas de deux de « Bluebird » du jeune duo classique. Le vote des maîtres a été unanime.

C4 a terminé face à District 5, un choix évident puisqu’il s’agissait de deux groupes de filles qui dansent du hip-hop, mais dans des styles différents.

District 5 n’est peut-être pas allé aussi loin qu’il aurait pu pour convaincre les maîtres, sans compter que la révolution de C4 était très intelligente.

Ultime révolution

À la fin de l’émission, les maîtres se sont donc retrouvés autour des images révolution des six gagnants de la soirée avec la mission de choisir les quatre meilleurs.

Vincent et Bianca, Jean-Philippe et Laurence, Rahmane, et le groupe C4 ont été choisis et passent à l’étape suivante.

Le moment révolution

Avec le début de l’étape des face-à-face, les danseurs ont compris l’importance de la révolution, même s’il s’agit d’un exercice qu’ils doivent encore apprivoiser...

Capture d'écran, TVA

VINCENT ET BIANCA

32 et 25 ans, Sainte-Catherine

Confronté à ses amis Steve et Maryse, le couple Vincent et Bianca n’a eu aucun mal à s’imposer, notamment grâce au jeu de jambes impressionnant de Bianca.

« Dans notre style, il faut démontrer notre qualité du début à la fin et il n’y a pas vraiment d’acrobaties ou de sauts, a confié Vincent. La révolution est un peu à l’opposé de ce qu’on cherche à faire habituellement. »

Capture d'écran, TVA

JEAN-PHILIPPE ET LAURENCE

32 ans, Montréal

Parce qu’ils se doutaient que Fay et Keita allaient miser sur les portées classiques, le duo de ballroom formé de Jean-Philippe et Laurence a aussi choisi de se concentrer sur ces figures. « On s’est entraînés avec les champions canadiens de cabaret qui sont des spécialistes de portée pour qu’ils nous aident et nous donnent des conseils, a avoué Jean-Philippe. On est allés plusieurs fois les rencontrer à Toronto. » Conscients que la révolution est évaluée en fonction du coefficient de difficulté, de l’interprétation et du lien avec la performance globale, ils ont l’impression de pousser leur créativité plus loin. « En compétition de danse sportive, on doit toujours être conscient du 360 degrés, étant donné que les juges sont tout autour du plancher », renchérit Laurence.

Capture d'écran, TVA

RAHMANE

22 ans, Québec

Rhamane avait envisagé tous les scénarios, sauf celui de se retrouver contre The Fellaz.

« Je trouve que la compétition est plus saine quand tu danses face à des amis. Ça augmente même le niveau. Un ami, c’est le plus dur des adversaires parce qu’il sait qui tu es et il connaît ta valeur. »

Mais le plus dur pour lui a été de trouver un moment révolution à la hauteur de sa performance. « Quand tu es en solo, c’est encore plus difficile. Il y a moins d’options », a-t-il précisé.

Capture d'écran, TVA

C4

24 à 34 ans, Montréal

Les filles de C4 étaient en terrain connu face à District 5, puisqu’elles se retrouvent souvent en compétition dans les concours de danse.

« La tactique du regard méchant face à l’autre équipe, c’est un combat, on se bat pour sa place. Ce n’est pas forcément agressif, mais on joue le jeu », a avoué Laurence Brière, une des filles de C4.

Parce qu’elles ne pratiquent pas une danse urbaine explosive, avec beaucoup de sauts et d’acrobaties, trouver une image révolution est aussi difficile pour elles.