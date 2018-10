Robe Rouge Québec

Le plus grand rassemblement en rouge des gens de cœur aura lieu le jeudi 8 novembre, dès 18 h, au Complexe Capitale Hélicoptère de Québec, au profit de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. La soirée sera sous la coprésidence d’honneur de la docteure Marie-Christine Camden, neurologue au CHU de Québec, et de Marie-France Poulin, vice-présidente du Groupe Camada. Cocktail dînatoire, témoignage, réseautage et cadeaux prestigieux seront au rendez-vous afin de mettre en lumière la réalité des femmes sur les maladies cardiovasculaires. Renseignements : 418 682-6387, poste 204.

Près de 2 M$

Le Séminaire Saint-François (SSF) a clôturé, le 11 octobre dernier, sa campagne majeure de financement. Pierre Dolbec, président de la campagne, a annoncé, en présence de donateurs, de représentants du cabinet de campagne, de membres des conseils d’administration de la Fondation Saint-François, de la Corporation du SSF et du personnel de l’école (photo), qu’une somme de 1,9 M$ avait été amassée afin de permettre au SSF de demeurer à l’avant-garde de l’enseignement avec, entre autres, le réaménagement des locaux et des salles de classe, l’implantation de laboratoires créatifs en robotique et programmation, en création visuelle et sonore, et en multimédia.

Vins et Festin

André Bélanger (photo), président de Béton provincial, a accepté la présidence d’honneur de la soirée Vins et Festin au profit de la Fondation CERVO, qui se tiendra le 1er novembre, dès 18 h, au Terminal de croisières du Vieux-Port de Québec. Ce cocktail dînatoire sera marqué par un parcours de stations d’accords vins et mets de différents pays. La Fondation CERVO finance principalement la découverte et l’innovation visant à mieux comprendre le cerveau, tout en contribuant à des initiatives porteuses en termes de soins et d’enseignement dans l’est du Québec. Renseignements : 418 663-5155 ou www.vinsetfestin.com.

Le nouveau DG du Château

Ken Hall (photo) est entré officiellement en fonction hier à titre de directeur général de l’hôtel Fairmont Le Château Frontenac. Originaire de Montréal, Ken Hall cumule plus de 25 ans d’expérience en hôtellerie, dont 11 ans à des postes de directeur d’hôtels. Depuis 2015, il occupait le poste de DG au Fairmont Jasper Lodge en Alberta. C’est un retour pour lui à Québec, puisqu’il a occupé pendant 5 ans (1999-2004) le poste de directeur de la restauration, congrès et banquets au Château Frontenac. Il succède évidemment à Robert Mercure, qui a passé 11 ans au Château, avant d’accepter la direction de la Société du Palais des congrès de Montréal.

Anniversaires

Lance Stroll (photo), pilote québécois de Formule 1 (chez Williams), 20 ans... Jessica Dubé, ex-patineuse artistique québécoise, 31 ans... Winona Ryder, actrice américaine, 47 ans... Astérix le Gaulois, célèbre personnage de Goscinny et d’Uderzo, 59 ans... Kate Jackson, actrice de télé (Drôles de dames), 70 ans... Claude Brochu, président des Expos de Montréal (1986-98) 74 ans... Hugues Corriveau, écrivain et professeur québécois, 70 ans... Louis Paquet, conseiller en placement retraité de la Financière Banque Nationale.

Disparus

Le 29 octobre 2017. Richard Hambleton (photo), 65 ans, peintre et graffeur canadien (CB)... 2016. Paule Daveluy, 97 ans, écrivaine québécoise considérée comme une pionnière de la littérature jeunesse... 2015. Luther (Ticky) Burden, 62 ans, basketteur américain (NY Knicks 1976-1978)... 2014. Me Raynold Langlois, 73 ans, associé fondateur du cabinet Langlois Kronström Desjardins (LKD)... 2013. Robert Boulinguez, 86 ans, pionnier du télécâble à Québec et du téléavertisseur (Mini-Page)... 2010. Jim Hunter, 71 ans, VP aux communications NASCAR... 2010. Bernard Musson, 85 ans, acteur français... 2007. Jean-Léon Marquis, 81 ans, maire de Rivière-du-Loup de 1983 à 1991... 2005. Pierre Therrien, 62 ans, membre des Classels... 1989. Alcide Ouellet, 65 ans, la voix de la météo à la radio de Radio-Canada... 1981. Georges Brassens, 60 ans, auteur-compositeur-interprète français.