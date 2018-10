Rousseau espère entendre les insatisfaits du Phare

Jean Rousseau espère que les citoyens de Québec se déplaceront massivement, ce soir et demain, aux séances d’information sur le projet du Phare pour exprimer haut et fort leur « mécontentement ».

Photo Simon Clark

« La Ville va utiliser l’article 74.4 de sa Charte pour adopter ce projet sans débat et sans modification au zonage, a rappelé le conseiller municipal de Démocratie Québec (DQ). Cette consultation ne veut rien dire dans le présent contexte. »

Selon M. Rousseau, l’usage de l’article 74.4 est l’équivalent d’une « bombe nucléaire » réglementaire. « C’est un peu comme le bâillon à l’Assemblée nationale, a-t-il imagé. C’est une façon d’imposer une vision sans chercher à convaincre. Il y a là de l’arrogance. On fait tout pour que le sujet disparaisse de l’espace médiatique le plus rapidement possible. »

Mégaprojet

Opposé à ce mégaprojet privé qui comprend une tour de 65 étages dans le secteur de Sainte-Foy, le conseiller a rappelé que le « compromis » qui s’est dégagé du PPU (Programme particulier d’urbanisme) du secteur fixait la hauteur maximale à une trentaine d’étages.

« Là, on déchire ce contrat social et on ne veut simplement pas entendre les gens à ce sujet », a-t-il déploré.

Au-delà de l’enjeu de la hauteur, « il y a tout l’aménagement du quartier et les impacts pour les résidents. Les citoyens ont des préoccupations légitimes », a ajouté M. Rousseau.

Gosselin également critique

Photo Jean-Francois Desgagnés

Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, a également dit accueillir ces séances avec malaise et scepticisme. « Il y a une volonté politique d’aller rapidement dans ce dossier, a-t-il analysé. J’ai l’impression qu’on saute des étapes. On détourne l’attention sous prétexte qu’on veut mieux encadrer le projet. »

Ce dernier a tenu à souligner un certain paradoxe dans le traitement des dossiers par l’administration municipale. « Quotidiennement, des restaurateurs me disent qu’on leur met des bâtons dans les roues pour un simple agrandissement de terrasse. C’est long et compliqué pour eux. Et là, le projet du Phare est mis sur la voie express », s’est-il étonné.

Séances d’information

Les deux séances d’information et d’échanges sur le Phare ont lieu ce soir et demain, tandis qu’une seule séance de consultation se déroulera le 21 novembre. Toutes les séances débutent à 19 h, à l’ancien hôtel de ville de Sainte-Foy, sur la route de l’Église.