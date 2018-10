Rudy Caya et Vilain Pingouin de retour avec quatre chansons

La bande à Rudy Caya est de retour. Populaire groupe rock québécois des années 1990, Vilain Pingouin a écrit, composé et enregistré quatre nouvelles chansons qui forment le mini-album Coup d'coeur qu'elle présentera sous peu.

Le lancement officiel de cet effort aura lieu samedi au Café Campus, à Montréal, soit un an jour pour jour après l'AVC qui a ébranlé le chanteur Rudy Caya. Le lendemain de ce grave ennui de santé, le 4 novembre 2017, Vilain Pingouin avait été forcé d'annuler son spectacle prévu au même endroit.

Intitulées Moi chu moi, On fait l'amour, Tombeau ouvert et Ma yeule, les quatre plus récentes pièces de la formation peuvent être entendues en ligne (soundcloud.com/ambiancesambigues/sets/vilain-pingouin-coup-de-coeur). Elles seront disponibles pour téléchargement dès vendredi.

Le 10 novembre, le groupe associé aux succès Le train, Salut salaud et P'tite vie, p'tite misère interprétera ses nouvelles pièces à La Mitaine de Joliette avant de monter sur la scène de L'Impérial Bell, à Québec, le 30 décembre. Les infos pour ces concerts se trouvent sur la page Facebook de Vilain Pingouin.