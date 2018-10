Ses prothèses seront couvertes à 100% par la RAMQ

La RAMQ a confirmé lundi à Hugues Leblanc, ce quadruple amputé du Bas-Saint-Laurent, que ses deux prothèses de main seraient couvertes à 100% par le régime public, une grande victoire pour l’homme qui anticipait la facture de 60 000$.

Hugues Leblanc a reçu «le plus beau des cadeaux» lundi quand son équipe soignante à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) lui a lâché le coup de fil tant attendu.

«Ils m’ont appelé pour me dire qu’ils avaient déjà eu la réponse de la RAMQ et que tout était accepté», s’exclame l’homme qui a dû être amputé des deux mains et des deux pieds après avoir contracté une virulente bactérie découlant des complications d’une grippe. «C’est tout un soulagement, je suis vraiment content.»

60 000$

M. Leblanc a eu confirmation que le régime d’assurance maladie public allait couvrir les coûts reliés à l’achat de ses deux prothèses de main, soit une main biomécanique complète d’une valeur d’environ 35 000$ et une pince qui vaut selon lui environ 25 000$.

«Ils vont couvrir à 100% tout ce qu’on avait demandé», précise le résident de Causapscal, pour qui une telle nouvelle représente beaucoup.

Incertain que son dossier soit accepté au départ, Hugues Leblanc et sa famille vivaient un certain stress quant aux coûts qu’ils auraient à défrayer en cas d’un refus.

«On va pouvoir se concentrer sur le reste maintenant. On va pouvoir penser à adapter la maison et adapter l’auto», explique-t-il. Une campagne de sociofinancement avait été lancée pour prévoir l’acquisition des prothèses, mais les fonds amassés serviront maintenant à faciliter le quotidien de l’homme.

Implication politique

Si le dossier de M. Leblanc a débloqué 24 heures à peine après que son histoire ait été racontée dans les pages du Journal, c’est principalement grâce à l’implication du député péquiste Pascal Bérubé et du cabinet de la ministre de la Santé Danielle McCann.

Allant au-delà de la partisanerie politique, les élus ont uni leur force pour faire avancer le dossier du citoyen dans le besoin, un exemple concret du rôle des élus souligne M. Bérubé.

«Je remercie le directeur de cabinet de la ministre ainsi que Mme McCann pour leur rapidité d’intervention. Le travail de député, c’est beaucoup des dossiers comme ceux-là, traité en priorité et je suis heureux du dénouement», confie le député de Matane-Matapédia, soulignant l’importance de s’impliquer «qu’on soit dans l’opposition ou au pouvoir». «C’est à la source de l’engagement».