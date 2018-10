Sortons du bois

Fatigant ou fatiguant ? Provocant ou provoquant ? Les formes -guant, -quant annoncent un participe présent. Les finales -gant, -cant, un adjectif verbal. Le participe présent décrit une action, l’adjectif verbal est un... adjectif. Le participe présent est invariable. Pas l’adjectif verbal. Comment les distinguer ? Le participe présent peut avoir un complément, pas l’adjectif verbal. On écrira les bois environnant le village (participe présent invariable), mais les bois environnants (adjectif verbal, variable). Existe-t-il une autre façon de distinguer le participe présent de l’adjectif verbal ? Oui. Le participe présent n’a pas de forme féminine. Ex. : Elles ont été vues provoquant les policiers. Provoquant est suivi d’un complément (les policiers) et ne se met pas au féminin. C’est un participe présent. Remplaçons un nom masculin auquel se rapporte le mot à définir par un nom féminin. Dans un travail exigeant, remplaçons travail par tâche. Résultat : Une tâche exigeante (adjectif verbal).