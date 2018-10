Tuerie de Pittsburgh: Des centaines de personnes participent à une vigile dans Côte-Saint-Luc

COTE-SAINT-LUC – Quelques centaines de personnes, incluant de nombreux dignitaires, ont participé à une vigile pour commémorer le décès des 11 victimes de la tuerie de Pittsburgh, lundi soir, à la synagogue Beth Israel Beth Aaron de Côte-Saint-Luc, sur l'île de Montréal.

La synagogue était tellement bondée que plusieurs personnes ont été contraintes de demeurer sur le parvis pour suivre de déroulement de la vigile, où plusieurs personnalités ont pris la parole, à tour de rôle.

La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault; la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly; l'ex-maire de Montréal, Denis Coderre, et les députés libéraux Dominique Anglade, Enrico Ciccone et Frantz Benjamin ont notamment été aperçus dans l'assistance.

Au cours de la cérémonie, les noms des 11 victimes ont été prononcés. Une bougie a été allumée pour chacune d'entre elles.

L'événement s'est déroulé sous haute surveillance alors qu'une douzaine de voitures de police et des policiers à dos de cheval ont pu être aperçus autour de la synagogue. Des gardiens de sécurité privés fouillaient aussi les personnes qui souhaitaient entrer dans la synagogue.

Rappelons que 11 personnes ont trouvé la mort, samedi dernier, lorsqu'un tireur a fait irruption dans la synagogue «Tree of Life» de Pittsburgh, ouvrant le feu sur les fidèles rassemblés dans le lieu de culte. Il s'agit du pire acte antisémite de l'histoire des États-Unis.