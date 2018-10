Un Américain remplacera un Québécois à la tête de Bombardier Transport Amériques

Bombardier vient de choisir un New-Yorkais pour diriger les activités ferroviaires de la multinationale montréalaise dans les Amériques.

À partir du 19 novembre, Lee Sander succédera au Québécois Benoît Brossoit, qui était président de Bombardier Transport Amériques depuis deux ans et demi.

Photo Simon Clark

M. Sander «contribuera à assurer un meilleur accès au marché américain, une proximité accrue avec nos clients et une croissance durable dans cette région clé», a affirmé le président de Bombardier Transport, le Français Laurent Troger.

De 2007 à 2009, Lee Sander a dirigé la Metropolitan Transportation Authority (MTA), qui gère le transport en commun à New York et qui figure parmi les plus importants clients de Bombardier Transport en Amérique du Nord. M. Sander était responsable des transports et des infrastructures pour la firme d’ingénierie Hatch aux États-Unis depuis juin 2017.

Ancien cadre du conglomérat américain United Technologies, où a aussi travaillé le PDG de Bombardier, Alain Bellemare, M. Brossoit avait été appelé en renfort pour régler les retards et les problèmes de qualité auxquels le constructeur a été confronté en Ontario ces dernières années.

Bombardier n’a pas précisé si Lee Sander aura son bureau à Saint-Bruno, où se trouve le siège Amériques de sa division Transport.