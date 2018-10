Un faux départ qui coûte cher

FOXBORO | L’Impact n’est donc pas parvenu à soutirer une place en séries éliminatoires et, avec sa défaite de dimanche en Nouvelle-Angleterre, il s’est arrêté à quatre points de son objectif.

C’est certes décevant, mais quand on remet les choses en contexte, c’est à la fois logique et encourageant.

Encourageant, dites-vous ? Oui, parce que cette équipe a tellement mal commencé la saison qu’elle n’aurait jamais dû être dans la course aux séries.

Oui aussi, parce que c’était une saison de transition, et le fait d’être dans le portrait au tout dernier match de la saison, c’est une belle réalisation.

Faux départ

La MLS est reconnue pour ses équipes qui amorcent mal une saison et qui font un retour miracle en seconde moitié de saison. Ce n’est pas exactement ce que l’Impact a fait, mais quand on constate qu’il ne manquait que quatre points pour participer au tournoi automnal, on se doit de regarder les trois premiers mois de l’année.

Rémi Garde disait la semaine dernière que les seuls regrets que son équipe avait, c’était son début de saison.

L’entraîneur-chef avait raison. L’équipe aura mis trois mois à se forger une identité, de telle sorte qu’à la fin du mois de mai, elle présentait une fiche de seulement trois victoires et dix revers.

Parmi ces défaites, il y en a qui auront fait plus mal que d’autres, comme ce 5 à 3 contre le Los Angeles FC après avoir mené 3 à 1 à la mi-temps à la maison.

Toujours à la maison, il y a eu ce 2 à 0 contre Philadelphie ou encore ce 1 à 0 contre le Galaxy de Los Angeles alors que Zlatan Ibrahimovic avait été expulsé en première demie.

On n’a pas besoin de chercher bien loin les points manquants, ils sont là. Imaginons un peu que le Bleu-blanc-noir eut remporté ces rencontres... Il aurait fini au quatrième rang.

Bon retour

Alors que tout le monde l’avait enterrée avant la Saint-Jean, l’équipe s’est relevée. Après un départ de 6-11-0 pour seulement 18 points, la barre a été redressée en seconde moitié de saison avec un dossier de 8-5-4 pour 28 points.

L’équipe aura mis tout ce temps à se trouver une identité, mais on sent que Rémi Garde a mis quelque chose de solide en place.

Le Lyonnais est certainement la meilleure prise de Joey Saputo en 2018. Il a donné une identité de jeu à cette équipe et a lissé certains défauts.

Avec un effectif très mince une fois passé le XI partant, il a su maximiser ses atouts pour en faire une formation très respectable.

Et si...

On ne peut s’empêcher de se demander où serait cette équipe si elle avait pu compter sur un attaquant digne de ce nom.

Il y a eu bien entendu le fiasco Jimmy Briand, dont on ne saura sans doute jamais le fond de l’histoire, mais il y a plus que ça.

On a misé sur les mauvais chevaux. Matteo Mancosu, avec son gros salaire de 700 000 $, n’a produit que trois buts. Anthony Jackson-Hamel n’a pas retrouvé sa superbe de 2017 et n’a connu qu’un match de deux buts avant de disparaître, n’étant plus dans les bonnes grâces de Garde. Il y a finalement Quincy Amarikwa qui a ajouté du dynamisme, mais qui n’a marqué qu’une seule fois.

Bref, seulement six buts répartis sur trois attaquants, ce n’est tout simplement pas suffisant pour rivaliser dans cette ligue.

La suite

L’effectif devrait rester relativement stable en 2019, car un bon noyau est en place.

La direction va toutefois devoir se poser des questions sur ses intentions à l’égard des vétérans Bacary Sagna et Rod Fanni.

Ils ne sont plus jeunes, à respectivement 35 et 36 ans, mais on n’a jamais trop de bons vétérans en défensive, et ils semblent avoir encore du bon soccer dans les jambes.

L’équipe doit impérativement ajouter un milieu offensif, qui va soutenir Ignacio Piatti et Saphir Taïder, de même qu’un véritable attaquant, qui peut changer un match à lui seul.

Bref, le directeur technique, Adam Braz, n’aura pas un hiver tranquille et, si le travail est bien fait, Rémi Garde aura une bien meilleure main pour amorcer la campagne 2019.