Un hommage mémorable

Photo Agence QMI, Joël Lemay

C’est au printemps 2019 que devrait sortir le premier album de Yama Laurent, un an après la victoire de celle-ci à La voix. L’opus devait initialement paraître plus tôt, mais la chanteuse tenait beaucoup à travailler avec son « coach », Garou, et devait ainsi attendre que celui-ci soit disponible. « Ç’a été repoussé à cause du ‘‘coach’’, parce qu’il fallait avoir son idée, a souligné Yama. Il va travailler avec moi et j’aime bien ça (rires). C’est comme un travail d’équipe. C’est tout un boulot ! Il faut vraiment que ça soit coordonné. »