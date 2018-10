Un long combat pour faire traiter son enfant atteint du C. difficile

QUÉBEC – Après avoir combattu la bactérie C. difficile pendant deux ans, la petite Chloé (nom fictif), 5 ans, est aujourd’hui pleine de vie grâce à un traitement de greffe de selles.

La fillette qui habite dans la région de Québec a attrapé la bactérie en 2016, alors qu'elle combattait déjà une infection à la gorge. Elle avait alors trois ans et demi.

«Il y a eu des saignements quand elle allait à la selle, a raconté sa mère, Jesse Williamson. Puis, on est allé à l'hôpital et elle s'est fait diagnostiquer, à ce moment-là, un C. difficile».

Au bout d’un an et demi et de huit traitements aux antibiotiques, la bactérie résistait toujours.

«Chaque fois qu'on donnait un antibiotique, on diminuait les chances de guérison avec le traitement, a ajouté Mme Williamson. Si ce n'était pas de la greffe, c'était un abonnement à vie aux antibiotiques.»

Même si l'hôpital a dit oui à la greffe, Jesse Williamson a dû brasser la bureaucratie pendant un an pour que sa fille devienne le premier enfant québécois à la recevoir. Pourtant, cette technique se pratique ailleurs.

«Ça se fait en Ontario depuis au moins cinq ans, aux Pays-Bas depuis dix ans et aux États-Unis depuis six ou sept ans. Pas chez l'adulte, mais bien chez l'enfant», a souligné Mme Williamson.

Les selles contiennent des milliards de micro-organismes. Le traitement consiste à administrer celles d'un donneur sain dans le tube digestif du malade, soit par voie nasale, par coloscopie ou même en gélule. Cette méthode rétablit la flore intestinale du patient.

Madame Williamson ne comprend pas pourquoi la province a pris tant de retard. Les donneurs, triés sur le volet, sont rares. À Québec, il n'y en a qu'un seul. S'il est malade, il faut patienter. Et il n'y a pas de banque de selles comme aux États-Unis.

«Il y a une complexité de trouver un donneur, a soutenu Jesse Williamson. Ça peut coûter cher, tous les tests qu'il y a à passer. Mais à quelque part, s'il y a des gens qui attendent pour un traitement et puis que, pendant ce temps-là, on les garde sur les antibiotiques, elle est où, la rentabilité?»

Il reste encore beaucoup de travail à faire pour que d'autres enfants comme Chloé puissent recevoir ce traitement. Il n'y a actuellement aucun protocole standardisé d'un hôpital à l'autre au Québec.