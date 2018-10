LIMA, Pérou | Lima est la preuve qu’il ne faut pas toujours se fier à sa première impression. Avec ses 9 millions d’habitants, ses 2600 km2 et ses rues grouillantes de taxis, la capitale du Pérou ne charme pas nécessairement au premier regard.

Mais passez-y deux ou trois jours et vous serez conquis. À Lima, on mange divinement bien, on fait du surf sur les rouleaux du Pacifique et on effleure la culture péruvienne dans de jolis quartiers comme Centro, Miraflores et Barranco.

QUOI FAIRE ?

Un tour du centre historique (et de ses catacombes)

Surnommée « ville des rois », Lima a été fondée par le conquistador Francisco Pizzaro lui-même, en 1535. Elle a été la capitale de l’empire espagnol en Amérique du Sud et ce passé colonial se découvre dans son « centro » historique. À voir surtout ? La belle Plaza de Armas, où se dressent la Cathédrale de Lima, l’Hôtel de Ville (tout jaune) et le Palais du gouvernement. Plus loin, faites la visite guidée du monastère San Francisco. Datant du 16e siècle, il est fameux pour ses catacombes, où vous marcherez au milieu des ossements de 70 000 personnes.

► museocatacumbas.com

Du vélo sur le Malecón de Miraflores

Il ne faut pas manquer le Malecón, une promenade de 5 km qui se trouve sur le sommet des falaises du quartier Miraflores, au bord du Pacifique. À pied ou à vélo, vous aurez de belles vues sur l’océan et croiserez de nombreux parcs. Au Parque Salazar, vous pourrez magasiner au chic centre commercial à ciel ouvert Larcomar (et vous prendre en photo avec une statue de l’ours Paddington !). Au Parque Antonio Raimondi, vous pourrez plutôt vous payer un vol en parapente, un sport très populaire à Lima. À moins que vous préfériez une leçon de surf ? Dans ce cas, quittez un peu le Malecón et descendez les falaises jusqu’aux petites écoles de la Playa Waikiki.

► Pour louer un vélo : biketoursoflima.com/rentals

Une promenade jusqu’au « pont des Soupirs », à Barranco

Voisin de Miraflores, ce petit quartier est notre coup de cœur à Lima. Murales, maisons colorées, bars, restos et cafés tendance, jolie place centrale où se mêler aux citadins... Si vous aimez vous promener au hasard des rues, c’est le secteur pour vous. À ne pas louper : la passerelle de bois appelée « pont des Soupirs », qui est LE lieu romantique de la ville. Il est situé au-dessus de l’agréable voie piétonne Bajada de Baños, qui descend jusqu’à l’océan et à ses plages de galets : un « must » !

OÙ SE RÉGALER ?

La Mar Cebichería

Pour les gourmands, la principale raison d’aller à Lima est sa scène culinaire ; la ville est considérée comme la capitale gastronomique de l’Amérique du Sud. La première chose à goûter est le ceviche, met typique à base de poisson cru et de citron. La Cevecheria la Mar, dans Miraflores, est une valeur sûre où vous pourrez faire votre choix parmi les poissons frais du jour.

► lamarcebicheria.com

Central

Vous voulez un repas de haute voltige? Réservez une table au Central, qui a désormais pignon sur rue dans Barranco. Il figure en 6e position dans la liste des 50 meilleurs restaurants du monde 2018 (www.theworlds50best.com/list/1-50-winners) et ses chefs, Virgilio Martínez et Pía León, mettent de l’avant la grande diversité du Pérou. Attendez-vous à redécouvrir le maïs et la pomme de terre, et à goûter les saveurs réinventées des Andes, de l’Amazonie et de la côte du Pacifique.

► centralrestaurante.com.pe

La Lucha Sanguchería Criolla

En face du parc Kennedy, au cœur de Miraflores, cette sandwicherie est un incontournable pour un lunch ou pour un repas de fin de soirée. Faites joyeusement la file sur le trottoir et commandez la spécialité : un « lechon a la leña » (sandwich au porc rôti) avec un délicieux jus fraîchement pressé.

► facebook.com/laluchasangucheriacriolla

El Pan de la Chola

Elle est considérée par plusieurs comme la meilleure boulangerie de tout Lima. Située dans Miraflores, El Pan de la Chola offre des pains faits à base de grains péruviens, mais aussi des pâtisseries, des viennoiseries, des sandwichs et de bons cafés, dans une ambiance branchée.

► facebook.com/elpandelachola

OÙ DORMIR ?

Dans Miraflores

Situé dans une maison coloniale de 1912 et doté d’une jolie cour intérieure, l’hôtel 3 étoiles La Castellana est une belle option si vous cherchez un endroit simple, charmant et abordable en plein cœur de Miraflores. Vous serez près de tout, et à distance de marche de l’océan. À partir de 75 $ US la nuit.

► castellanahotel.com/en

Près de l’aéroport

Le secteur n’a rien de très invitant, mais si vous avez à passer une nuit à côté de l’aéroport avant ou après un vol, le nouvel Holiday Inn Lima Airport est une option honnête, sécuritaire et toute neuve. Navette réservée aux clients. À partir de 130 $ US par nuit, environ.

► https://castellanahotel.com/enihg.com/holidayinn/hotels/fr/fr/lima/limap/hoteldetail

