Une partie du port de Baie-Comeau fermée

BAIE-COMEAU – Les forts vents et les précipitations qui ont marqué la dernière fin de semaine au causé des dégâts au port de Baie-Comeau, entraînant sa fermeture partielle lundi.

Au cours de la tempête, l'eau est passée par-dessus le quai. Trois grillages sont donc sortis de leur assise en déplaçant des morceaux de béton, selon Transports Canada.

«L’eau s’engouffre dans le brise-lame lors des tempêtes majeures, fait lever les grilles et attaque le ciment. On l’avait dit, le quai est rendu à la fin de sa vie utile. Les parties 1 et 2 ne sont plus assez fortes pour supporter des tempêtes comme celle-là. Ç'a endommagé le quai de façon sérieuse», a expliqué Marc Lefebvre de la Corporation de cession du port de Baie-Comeau.

Les impacts se sont surtout fait sentir chez Croisières Baie-Comeau qui devait accueillir le «Silver Spirit» lundi matin. Le navire de croisière a plutôt poursuivi sa route vers Sidney, en Nouvelle-Écosse.

Les navires de croisière s’amarrent habituellement sur le brise-lame qui était hors d’usage lundi matin.

Transports Canada a mentionné que la situation devrait être réglée d’ici la fin de la journée. De nouveaux ancrages devaient être fixés au grillage des chambres de décompression et les blocs de béton devaient être remis en place.