Voici à quoi ressemble le gamer canadien moyen... et son portrait va vous surprendre!

Ce matin, l’Association canadienne du logiciel de divertissement dévoilait l’édition 2018 de son rapport sur l’industrie du jeu vidéo locale.

On y aborde, évidemment, les gamers par la bande.

Voici ce qu’il faut retenir...

Le joueur canadien moyen...

... a 39 ans

«Ce qui signifie que les Canadiens baby-boomers et de la génération X jouent plus que jamais, surtout à l’aide de téléphones intelligents et de tablettes», note-t-on dans le rapport.

... est soit une femme ou un homme

Dans le sens que la parité est atteinte. Oui, oui. 50% des joueurs au Canada sont des hommes ou des femmes. Terminé le boys club!

... a une relation saine avec les jeux vidéo

«Plus de la moitié des répondants de l’étude pensent que les jeux vidéo aident à développer des compétences techniques et de résolution de problèmes, et 40% d’entre eux croient que les jeux vidéo nous enseignent à communiquer et à travailler en équipe», ajoute-t-on.

... joue 10 heures par semaine en moyenne

Et joue quand même souvent avec sa/son conjoint(e), car 44% des couples jouent ensemble.

... joue avec ses enfants

«Les résultats montrent que 71% des parents jouent aux jeux vidéo avec leurs enfants au moins une fois par semaine».

... a une vie sociale de qualité

«Pour les plus jeunes joueurs, les jeux vidéo demeurent une plateforme pour être avec les amis. 8 joueurs de jeux d’action/d’aventure sur dix ont indiqué qu’ils jouent habituellement avec leurs amis, et plus du tiers des répondants ados croient que les jeux vidéo sont une excellente façon d’interagir avec la famille et les amis».

De plus, 68% de ces joueurs seraient également des musiciens et 37% des ados carburant au gaming sont également des artistes dans l’âme.

... ne joue pas que sur consoles ou ordinateurs (évidemment!)

«Les appareils mobiles tels que les téléphones intelligents et les tablettes continuent de montrer une tendance à la hausse comme plateformes les plus populaires pour jouer aux jeux vidéo. L’étude indique que 46% des Canadiens rapportent jouer sur un appareil mobile le plus souvent, une hausse de 35% depuis 2012.»

... et n’est pas une patate de sofa! «Les résultats suggèrent aussi que ceux qui jouent régulièrement aux jeux vidéo sont très actifs dans d’autres sphères d’activité. [91%] des joueurs adultes ont tendance à prendre part à des activités physiques telles que le gym. [74% d’entre eux font partie d’] une équipe sportive, alors que les joueurs plus jeunes disent qu’ils aiment faire des activités à l’extérieur, lire et aller au cinéma, entre autres.»

Voici le rapport complet