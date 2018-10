10 manteaux de style

Je dirais que le manteau se démarque par sa couleur cet automne. Toutes les couleurs tendance y passent, du jaune ocre au rose vif, en passant par les jolies teintes de pastels, qui illumineront les jours les plus sombres.

On suit la tendance avec des carreaux à profusion et des motifs animaliers ; le léopard en tête de lice.

On voit beaucoup de coupes oversized, ce qui permet d’empiler des sous-couches selon la température. Les manteaux couvrent les fesses et descendent même jusqu’aux chevilles pour vous garder bien au chaud. La cape est de retour.

On privilégie les tissus chauds qui incluent de la laine, du polyamide ou encore de la fourrure vraie ou fausse ainsi que de la peau de mouton renversée. Il est primordial de choisir un manteau muni d’une doublure à l’intérieur, sinon le vent va passer à travers et vous allez geler.

Jusqu’au 11 novembre se déroule le programme Yellow Label de Lolë qui vise à promouvoir une consommation responsable. Apportez une veste ou un manteau légèrement usé dans une boutique Lolë et l’on vous remettra en prime un rabais de 50 $ sur votre prochain manteau. Lolë s’occupera de laver et revendre à petit prix les manteaux et les profits iront dans les banques alimentaires comme Moisson Montréal. Le surplus de manteaux ira dans les refuges.