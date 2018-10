341 tonnes de déchets retirées d'un dépotoir illicite sur la Côte-Nord

Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a terminé les opérations de nettoyage d'un dépotoir illicite dans le secteur de la centrale hydroélectrique Manic-5 sur la Côte-Nord.

Depuis plusieurs décennies, plusieurs villégiateurs du secteur du Lac Paradis, près de Manic-5, allaient déposer illégalement différentes matières résiduelles. Des détritus s’y accumulaient depuis plus de 20 ans.

Le ministère a donc mis sur pied une opération de nettoyage au cours des dernières semaines sur le site pour le bien de l’environnement.

Au total, l’opération qui a coûté 300 000 $ a permis de retirer plus de 341 tonnes de matières résiduelles et plus de 11 tonnes de matériaux ferreux vers un centre de recyclage.

Après l’opération, certains citoyens sont venus de nouveau déposer divers objets sur le site. Le ministère a installé différentes affiches afin de rappeler qu’il est interdit de jeter tout déchet sur les terres publiques. Il reste encore beaucoup de sensibilisations à faire pour proscrire cette pratique.

Les contrevenants s'exposent à des amendes salées. Les contraventions varient entre 1000 $ et 10 000 $.

Il est possible de signaler aux autorités la présence de dépotoirs clandestins sur le site du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.