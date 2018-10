DESCHÊNES, Nicole



Au CHSLD Chanoine-Audet de St-Romuald, le 26 octobre, à l’âge de 77 ans et 10 mois, est décédée madame Nicole Deschênes, épouse de feu monsieur Edmour Carré, fille de feu monsieur Louis Deschênes et de feu madame Lucienne Charrette. Elle était native de Cap-à-l’Aigle. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) à lale vendredi, 2 novembre de 10h30 à 13h15.L’inhumation se fera au cimetière paroissial. Madame Deschênes laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Gilles), Carl (Julie), Caroline (Stéphane), Patricia (Sylvain); ses petits-enfants: Steeve, Mélissa, Cynthia, Maude, Gabriel, Roxann, Frédérique, Emilie, Sherri, Shanon, Henry et Rose; ses arrière-petits-enfants: Simon, Jérémie, Alexandre, Charles-Antoine, Camille, Bryan, Frédérick, Roxanne et Léa; ses frères et sœurs: feu Reine, Roger (Martine), feu Michel (Rita), feu Gaston (Luce), Andrée (Armand), Annette (feu Gérald), feu Jean (Judith), feu Solange, feu Louisette (Roger); ses beaux-frères et belles-soeurs: Nil (Carmelle), Nöella, Jean-Gilles (Raymonde), Roseline (feu Robert), feu Bertrand (Pierrette), feu Jean-Eudes (Monique), feu Jean-Marc (Elisabeth), Thérèse (Aurélien), feu Lise (Jacques), feu Réjean (feu Carmelle); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièce, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour leur dévouement, leur professionnalisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la