7 différences entre la nouvelle version de «Sabrina, l’apprentie sorcière» et l'ancienne

Chilling Adventures of Sabrina, la nouvelle version de «Sabrina, l’apprentie sorcière» est enfin arrivée et on ne pouvait pas s’empêcher de la comparer à son prédécesseur.

À part le nom des personnages, les deux séries sont TELLEMENT différentes! Ce n’est pas une mauvaise chose, puisque les deux sont parfaites comme elles sont. Chilling Adventures of Sabrina se déroule dans le même univers que Riverdale, ce qui n’était pas le cas de la première série.

Il faut aussi comprendre que la version Netflix n’est pas une ré imagination de la série, c’est une adaptation d’une BD du même nom qui est dans l’univers «Archie Horror».

Voici donc 7 différences entre #CAOS (Chilling Adventures of Sabrina pour les intimes) et le sitcom des années 90 Sabrina, l’apprentie sorcière! À part les acteurs, on s’entend.

1. L’origine de Sabrina

Dans l’apprentie sorcière, Sabrina apprenait l’existence de ses pouvoirs magiques le jour de ses 16 ans. Jusque là, elle n'en avait aucune idée.

Dans CAOS, Sabrina a toujours su qu’elle était à moitié sorcière. Le jour de sa fête, elle doit pratiquement vendre son âme au diable pour officialiser le tout, c’est très différent.

2. La famille de Sabrina

La nouvelle Sabrina a eu une vie beaucoup plus tragique que l’originale! Dans CAOS, on comprend assez rapidement que les parents de Sabrina sont morts dans un accident (ou pas...) et c’est pourquoi elle habite avec ses tantes.

Dans l’apprentie sorcière, ses parents étaient simplement divorcés et habitaient dans une autre ville! C’est quand même triste, mais moins pire.

3. Le ton

C’est assez évident: CAOS est très dark avec une atmosphère qui ressemble presque à celle d’un film d’horreur.

C’est extrêmement différent du sitcom dans lequel le ton était léger et humoristique. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’humour dans CAOS, mais ce n’est pas le ton principal.

4. Harvey

Harvey Kinkle est le petit copain «humain» de Sabrina. Dans les deux versions, il ne sait pas que son amoureuse est une sorcière.

Le nouveau Harvey, joué par Ross Lynch, est beaucoup plus profond que l’original.

Le premier Harvey, joué par Nate Richert, était assez naïf. Bon, éventuellement, il a découvert l'identité secrète de Sabrina, mais ça lui a pris plusieurs saisons.

5. La maison

Sabrina a toujours habité avec ses tantes Hilda et Zelda. Les deux sont très différentes, Hilda est gentille et douce, alors que Zelda est sérieuse et disciplinaire.

Dans le sitcom, elles avaient un magasin d’horloges, mais dans CAOS, elles s’occupent d’une maison funéraire. Beaucoup plus creepy!

6. Le monde des sorciers

Dans CAOS, les sorciers et les humains vivent sur la même planète, mais les sorciers se cachent. Ils ont même leur propre école: The Academy of Unseen Arts.

Dans l’apprentie sorcière, il existe carrément un autre monde de sorciers auquel Sabrina et sa famille ont accès via un garde-robe.

7. Salem

La différence la plus importante: Salem! Dans l’apprentie sorcière, Salem était un sorcier qui avait été puni, puis transformé en chat noir.

Il parlait, d’ailleurs il était HILARANT, et il appartenait aussi à toute la famille.

Dans CAOS, les «familiars» sont des gobelins qui se transforment en animaux pour accompagner une sorcière en particulier, donc ce Salem n’appartient qu’à Sabrina et, malheureusement pour nous, il ne parle pas. Triste!

P.S Toute la première saison de Chilling Adventures of Sabrina est disponible sur Netflix. Profitez-en!

