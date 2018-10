Aaron Rodgers est inspirant, selon Tom Brady

Le pivot des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady a sorti le violon à l’égard de son vis-à-vis des Packers de Green Bay Aaron Rodgers, à quelques jours de leur confrontation de dimanche soir au Gillette Stadium de Foxboro.

«Je crois que ses accomplissements comme quart-arrière sont inspirants, même pour moi, a commenté Brady au sujet de Rodgers à la chaîne radiophonique WEEI. Je le regarde jouer et ça m’incite à débarquer sur le terrain pour m’entraîner et m’améliorer. Je pense qu’il est phénoménal à cause de sa façon de gérer à l’intérieur de la pochette protectrice. Et son habileté à lancer le ballon ne sera probablement pas égalée dans la ligue.»

«Ce match se décidera à la toute fin», a ajouté le numéro 12 des Patriots, qui affichent un dossier de 6-2 après avoir vaincu les Bills de Buffalo 25-6, lundi.

Green Bay présente un dossier de 3-3-1 cette saison.