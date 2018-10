Anne-Marie Olivier remporte le prix littéraire du Gouverneur général avec «Venir au monde»

L’auteure et comédienne Anne-Marie Olivier a remporté, à sa grande surprise, le prix littéraire du Gouverneur général dans la catégorie théâtre avec Venir au monde.

La directrice artistique du Théâtre Le Trident avoue avoir été envahie par un sentiment de surprise lorsqu’elle a appris qu’elle remportait le prix.

« Je ne le croyais pas lorsqu’on m’a apprise que j’étais en nomination. Je ne m’attendais pas du tout à ça. Pantoute. Je suis contente et c’est l’fun », a-t-elle laissé tomber, lors d’un entretien.

Venir au monde célèbre la vie à partir de témoignages de gens qui racontent le choc brutal de l’accouchement et de la naissance. Des histoires vraies et hors de l’ordinaire qui ont été recueillies lors d’un processus de création.

Venir au monde a été présenté en avril et en mai 2017 au Trident et le 27 juin 2017 au Festival Fous de théâtre à l’Assomption.

Anne-Marie Olivier a appris la bonne nouvelle il y a trois semaines. Elle a eu de la difficulté à garder le silence. Ses parents et son fils ont eu l’exclusivité.

« J’ai de la difficulté à ne pas le dire lorsque je fais une surprise à quelqu’un. J’ai eu de la misère, mais j’ai été capable », a-t-elle lancé en riant.

L’auteure et comédienne avoue n’avoir jamais pensé qu’elle pouvait, un jour, avoir accès à ce genre de reconnaissance.

« Je suis très étonnée. C’est un texte que j’aimais, mais qui n’était pas mon meilleur. Je suis quelqu’un de bien difficile et je trouvais qu’il y avait beaucoup d’imperfections. Ce prix me permet d’avoir un éclairage différent en réalisant que des gens ont aimé et apprécié. Je suis contente et bien reconnaissante », a-t-elle fait remarquer.

Cette reconnaissance lui donne une espèce d’élan en prévision d’un prochain projet de création.

« Je veux continuer mon travail avec des histoires vraies et être proche du monde. J’ai toujours l’impression, lorsque les gens me confient leurs histoires, que je ne serai pas à la hauteur des cadeaux qu’on m’offre. Je vais m’arranger pour que ce soit à la hauteur », a-t-elle ajouté, précisant être envahie, parfois, par un sentiment d’être un imposteur.

Les textes publiés des pièces J’aime Hydro (Christine Beaulieu), Os : la montagne blanche (Steve Gagnon), Enfant insignifiant! (Michel Tremblay) et Invisibles (Guillaume Lapierre-Desnoyers) étaient en nomination dans cette catégorie.

Une cérémonie officielle de remise des prix se déroulera le 28 novembre à Rideau Hall, à Ottawa, résidence officielle et lieu de travail de la gouverneure générale Julie Payette. Les Prix littéraires du Gouverneur général sont remis depuis 1936.