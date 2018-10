Attentat à Pittsburgh: des ressemblances avec la tuerie à la grande mosquée de Québec, selon un ex-néonazi

La fusillade qui a fait onze morts dans une synagogue de Pittsburgh, samedi, est non sans rappeler la tuerie qui a fait six morts à la grande mosquée de Québec en janvier 2017, a souligné un ex-néonazi, sur les ondes de QUB radio.

«L’attentat à la mosquée de Sainte-Foy, ce n’était pas si différent que ça. Un type visiblement pas connu des policiers, qui n’avait pas d’histoire de violence, qui sort de nulle part avec un flingue et qui tire du monde», a affirmé Maxime Fiset, qui est maintenant chargé de projet au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence.

«Ce n’est pas tellement différent et les motivations semblent être les mêmes.»

Robert Bowers, 46 ans, est accusé d’avoir ouvert le feu samedi dans une synagogue de Pittsburgh, tuant onze personnes. Il fait face à 29 chefs d’accusation. L’homme de 46 ans aurait déclaré à la police qu’il voulait «que tous les juifs meurent et qu’ils (les juifs) étaient en train de commettre un génocide de son peuple».

Au micro de Benoit Dutrizac mardi matin, M. Fiset a expliqué que le tireur présumé de Pittsburgh «était fermement convaincu qu’il existe une conspiration des juifs aux plus hauts échelons de la société pour détruire les nations occidentales».

Une fusillade prévisible

Pour Maxime Fiset, la tuerie survenue samedi à Pittsburgh n’a rien de surprenant, «considérant la quantité d’évènements violents» posés par des groupes d’extrême droite au cours des dernières années. «On constate des hausses de propos haineux et d’incidents haineux partout en Amérique du Nord depuis plusieurs années.»

Les élections de mi-mandats aux États-Unis sont-elles à blâmer? «C’est sûr que le climat est toujours un peu plus chargé politiquement [lors des élections], peut-être que cela a pu favoriser un climat de violence.» Le contexte électoral ne peut toutefois expliquer à lui seul le carnage à la synagogue.

Selon M. Fiset, les médias sociaux peuvent d’ailleurs contribuer à accroître à la haine. «Les médias sociaux ont simplement mis en exergue un phénomène qui existait déjà et l’ont accéléré (...) Les médias sociaux ne sont pas la cause, ils sont un accélérant.»

Garder son calme

Au lendemain d’un évènement comme celui survenu à Pittsburgh, il est primordial de garder son calme, croit M Fiset. «Si on réagit fortement, c’est exactement ce que les terroristes veulent. Il faut toujours garder son calme et montrer du flegme, a-t-il insisté. On doit réagir de manière calme, de manière posée (...) C’est de briser la boucle de la surenchère violente.»

Par ailleurs, avant de travailler au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, Maxime Fiset s’était lui-même radicalisé. «J’ai été dans l’extrême droite de 2005 à 2012. Je suis fondateur de la Fédération des Québécois de souche», un groupe s’inscrivant dans la mouvance néonazie.