Betts de retour au jeu

En raison d’une blessure au dos subie lors de la période d’échauffement du match à McGill le 13 octobre, l’ailier défensif étoile du Rouge et Or de l’Université Laval a raté les deux dernières parties de la saison régulière.

« Tout va bien et je suis content de pouvoir participer au succès de l’équipe, a souligné Betts. J’ai été bien conseillé et tout le monde allait dans la même direction.

« Je me sens super bien, d’ajouter le vainqueur du trophée J.P. Metras, décerné au joueur de ligne par excellence au pays, au cours des deux dernières années. La semaine de congé a fait du bien et j’ai pu travailler avec le préparateur physique. Quand j’ai repris l’entraînement mercredi et jeudi dernier, je ne me sentais pas rouillé et tout s’est bien passé. »

« C’est le fun les séries éliminatoires, a indiqué le produit des Spartiates du Vieux Montréal. Toute notre concentration est sur Sherbrooke. À Laval, c’est spécial les séries parce que la préparation et l’intensité augmentent. On ne veut pas avoir de regrets. »

Le mauvais temps ne fait pas peur aux joueurs

Alors que Dame Nature a déjà débuté à faire des siennes et que novembre ne s’est pas encore pointé, le jeu au sol risque de prendre une place plus importante si les conditions météorologiques sont difficiles.

« Nous sommes prêts, a assuré le centre du Rouge et Or de l’Université Laval Samuel Lefebvre. Les gars ont offert une solide performance lors du dernier match de la saison régulière contre Sherbrooke. Nous avons aussi démontré que nous avons de la profondeur sur la ligne offensive. »

Si toute l’attention était portée sur les exploits de Hugo Richard, qui a fracassé le record du RSEQ pour le plus grand nombre de passes de touché en carrière avec 70 et atteint le plateau des 10 000 verges, le Rouge et Or a néanmoins amassé 236 verges au sol, sa meilleure performance de la saison.

Christopher Amoah et Alexis Côté avaient mené la charge avec des gains respectifs de 80 et 76 verges.

« Ce fut plus difficile en début de saison, a reconnu Lefebvre, mais ça va bien mieux maintenant. On communique mieux et on hésite moins. Tous les gars travaillent ensemble. »

Blessé sur la première série offensive du match quand il est tombé au sol au moment d’être bloqué par un joueur du Vert & Or après que David Côté eut raté un placement, Lefebvre a repris le collier et il se dit en pleine forme.

« C’est une malchance qui peut arriver n’importe quand, a-t-il résumé. La semaine de repos a fait du bien. Je suis revenu à 100 pour cent. »

Exceptionnel

Tombé au combat lui aussi contre Sherbrooke en début de match, le garde Nicolas Guay est de retour au jeu, lui qui avait frappé en relève de Lefebvre comme centre quand celui-ci a dû quitter.

« Chapeau à Nicolas Thibodeau, a louangé Lefebvre au sujet du bloqueur, qui a vécu son baptême des rangs universitaires comme centre. C’est un gars intelligent et ça paraissait. Ça arrive très rarement de perdre deux centres dans le même match. » Pour le Rouge et Or, c’était une première depuis 2006.