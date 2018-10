«Ça n’a pas sa place quand tu rentres ton Félix à l'intérieur de ta gorge pour essayer de te faire vomir»: Mario Pelchat critique l’ADISQ et Hubert Lenoir

Lors d’un passage à l’émission Style Libre sur les ondes d’Ici Première pour faire un retour sur la 40e édition du Gala de l’ADISQ, le chanteur et producteur Mario Pelchat en a profité pour critiquer sévèrement quelques-uns des gagnants.

La diatribe a débuté lorsque l’animatrice lui a demandé s’il croyait que Guylaine Tanguay avait raison d’être déçue de ne pas avoir remporté le prix d’Interprète féminine de l’année.

Le chanteur a affirmé que «ce qui est populaire dérange l’académie» et on préfère récompenser les marginaux et les excentriques. Il ajoute que la majorité des gagnants sont «ceux que personne ne connaît».

Le chanteur de 54 ans a aussi salué le talent d’Hubert Lenoir, tout en avançant qu’il avait manqué de respect à Félix Leclerc.

«Ça n’a pas sa place quand tu rentres ton Félix à l'intérieur de ta gorge pour essayer de te faire vomir.»

Selon le chanteur, la méthode de déterminer les gagnants serait à revoir.

Ce n’est pas la première fois que le chanteur fait une sortie semblable.

L’an dernier, Pelchat avait fait une sortie contre l’ADISQ quand le duo 2Frères avait perdu le trophée pour Groupe ou Duo de l’année au profit des Soeurs Boulay.