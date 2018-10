Céline Dion amorce le dernier droit à Las Vegas

Céline Dion a repris sa résidence à Las Vegas mardi soir, après une pause de quatre mois durant laquelle elle a notamment donné des concerts en Asie. La chanteuse a ainsi amorcé sa dernière série de représentations au Colosseum du Caesars Palace, qu’elle bouclera officiellement le 8 juin 2019.

Au cours des 2 prochains mois, la diva québécoise doit donner 15 concerts, incluant celui du 31 décembre, avec lequel elle défoncera la nouvelle année. Trente-sept spectacles additionnels sont prévus au cours des mois de janvier, février, mars, mai et juin.

La seconde résidence de Céline Dion à Las Vegas prendra fin plus de 15 ans après qu’elle eût lancé sa première, A New Day, en mars 2003.

En septembre, la star a déclaré sur Facebook et Instagram qu’elle entrevoyait cette ultime série de spectacles avec « des sentiments mitigés ». La nouvelle a fait grand bruit aux États-Unis, puisque Céline Dion a transformé le visage de Las Vegas, une ville autrefois réputée pour attirer des artistes en fin de carrière.

L’interprète de My Heart Will Go On continue par ailleurs de travailler sur son prochain album en anglais. On apprenait récemment qu’elle avait reçu une chanson écrite par David Guetta et Sia.