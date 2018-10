Cette nouvelle docu-série Netflix sur les chiens risque de vous faire pleurer comme un bébé

Si vous adorez les chiens, vous allez absolument vouloir regarder Dogs, la nouvelle série documentaire originale de Netflix.

Comme son nom l’indique, cette docu-série met de l’avant le meilleur ami de l’homme dans six « histoires d’amour inconditionnel » qui risquent d’émouvoir les plus insensibles d’entre nous. Vous allez sûrement avoir envie de serrer votre chien dans vos bras après avoir regardé la bande-annonce!

Les six épisodes seront disponibles le 16 novembre prochain sur Netflix. Les différentes histoires qui y sont présentées ne sont pas interreliées, mais mettent toutes de l’avant le lien spécial entre l’homme et le chien. Vous en apprendrez plus sur le rôle du chien accompagnant d’une jeune fille épileptique, sur l’histoire incroyable d’un réfugié syrien qui a dû abandonner son chien dans son pays en guerre et qui tente maintenant de le ramener en sécurité avec lui et sur encore plus de chiens et d’humains incroyables. Attention, toutes les histoires ont l’air très (TRÈS) touchantes.

Préparez vos boîtes de mouchoirs!