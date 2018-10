Des cours pour aider les pères violents

Offert à Trois-Rivières, le cours Papas bienveillants permet à des pères violents et qui maltraitent leur enfant d’apprendre à devenir de meilleurs parents. C'est la première ville de la province à tenter de mettre un terme au cycle de la violence.

TVA Nouvelles a rencontré un père de Trois-Rivières qui a suivi le programme de 17 semaines. «Je n'étais pas un bon père. Dans mes réponses et dans mes agissements, je savais que ce n'était pas correct», a confié Samuel (nom fictif).

Ce père de deux enfants le reconnaît, son comportement était inadéquat envers son fils et sa fille. La violence bien souvent verbale s'était implantée dans son quotidien: «Donné des claques sur une table pour [...] faire peur aux gens, ça déjà été une partie de ma vie».

Victime de violence dans sa jeunesse et pris au piège dans ce cycle, Samuel a eu peur de s'en prendre physiquement à ses enfants. Il est finalement allé chercher de l'aide. Il a complété le programme Papas bienveillants axé sur les besoins de l'enfant et connus en Ontario sous le nom de Caring Dads.

Trois cohortes ont complété le programme offert dans les locaux de L'Accord Mauricie.

«On est à former des intervenants dans les régions, pour offrir les cours ailleurs en Mauricie et au Centre-du-Québec. Par la suite, on va regarder ce qu'on peut faire ailleurs dans la province» a expliqué Robert Ayotte, le directeur de L'Accord Mauricie.

Désormais mieux outillé, Samuel met ses efforts à reconstruire une relation saine avec ses enfants et devenir un meilleur modèle. «C'est un apprentissage à tous les jours, a-t-il ajouté. Je serais déçu de revoir mes enfants dans 10 ou dans 20 ans assis dans un local comme celui-ci. Ça voudra dire que j'ai échoué.»