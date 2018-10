Des «scrums» à la sauce soviétique?

En démocratie parlementaire, les fameux «scrums» ou si vous préférez, les mêlées de presse, sont un mal nécessaire.

Les journalistes présents posent leurs questions à l’élu ou l’élue du moment qui tente, à son tour, de répondre. Les journalistes étant ici les intermédiaires, ou les transmetteurs d'information, entre le pouvoir politique et les citoyens.

Pour les nouveaux élus, par contre, c'est souvent pénible. À moins d’être profondément zen de caractère ou d’être une ou un communicateur né, l’exercice est extrêmement stressant.

Plusieurs journalistes entourent de près l’élu. Les caméras et les micros allumés sont précipités en face et autour de son visage. Il fait chaud et les questions fusent de toutes les directions.

Pour en avoir jadis subi moi-même quelques-uns de l’autre côté de la clôture politico-médiatique, je peux en témoigner la main sur le cœur. Les premiers scrums, ce n’est ni facile, ni plaisant. Point barre.

Lorsqu’on est journaliste, par définition, il est bien entendu impossible de le savoir. Sauf, il va sans dire, si dans un moment passé de sa vie, une ou un journaliste y a déjà goûté aussi en étant questionné.

***

D’où mon absence totale de surprise lorsque Catherine Dorion, nouvelle députée de Québec solidaire, s’en est confiée aux journalistes qui, justement, la ««scrumaient».

Elle a même réussi à le faire d'une métaphore ironique teintée d’humour politique. Mme Dorion comparant en effet les mêlées de presse avec les techniques d’interrogatoire dans l’ex-Union soviétique :

«Saviez-vous qu'une technique d'interrogatoire la plus soft, c'était de mettre une grosse lumière dans la face du prévenu et de lui poser des questions en rafale ? (...)

J'ai moins peur parce qu'il n'y a pas de torture au bout, mais je trouve ça fascinant ce que ça doit faire aux politiciens».

C’était dit, bien sûr, au deuxième degré.

Par après, Catherine Dorion a néanmoins soulevé un élément important de la vie politique :

«Comme artiste, j'ai été interviewée plusieurs fois par des médias, j'ai été plusieurs fois face à des groupes. Les micros et la scène ne me font pas peur, mais je m'aperçois que, quand on arrive comme politicien, la pression est énormément plus forte. (...)

Est-ce qu'il y aurait peut-être un lien entre comment des politiciens tout frais avec plein d'idées, un regard original, arrivent en politique et au bout de relativement peu de temps, deviennent plutôt plates, parce que s'ils disent quelque chose, ça va sortir en scandale? (...)

Il faut avoir la force psychologique pour les garder (ses convictions), malgré ce que j'appellerais une certaine forme d'intimidation dans comment c'est fait.

Ce n'est pas voulu, c'est un système, je ne pense pas que personne n'est méchant ni dans les médias ni dans les politiciens à la base».

***

Une mêlée de presse ne vise évidemment pas à «intimider» les élus. Ce qui n'empêche pas pour autant que certains élus puissent parfois le ressentir comme en étant.

Cela dit, Mme Dorion met le doigt sur quelque chose.

En effet, dans la réalité plutôt claustrophobe des scrums, la pire hantise des élus est de gaffer.

Soit en contredisant la «ligne» de leur parti ou de leur gouvernement. Soit en manquant d’éléments importants de réponse.

Ce qui, à la longue, finit par forcer les nouveaux élus qui n'en ont pas déjà une, à se faire pousser rapidement une langue de bois à toute épreuve.

Bref, qu’on le veuille ou non, la spontanéité est malheureusement soluble dans les scrums. (*)

***

(*) Pour continuer dans la voie de la métaphore soviétique, la formulation de la dernière phrase de mon billet est en fait inspirée de ceci :

«Le communisme est-il soluble dans l’alcool?» - un recueil de blagues subversives que les Soviétiques se racontaient tout bas entre eux sous le régime dictatorial de l’URSS.

L’ouvrage, brillant, fut édité en 1978 chez Seuil.