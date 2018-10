Diane Dufresne rédige une autobiographie

Diane Dufresne retrouve le public québécois en dévoilant trois projets qui lui tiennent à cœur: un nouvel album de chansons originales, un recueil de photos survolant toute sa vie et une série de concerts symphoniques qu’elle entamera dans un an.

La dame, qui a célébré ses 74 ans le 30 septembre dernier, ne compte pas s’arrêter là, puisqu’elle se consacre présentement à la rédaction d’une autobiographie.

«On a quasiment 300 pages d’écrites, et on n’est même pas rendus aux années 80», a indiqué en entrevue le conjoint, agent et collaborateur de Diane Dufresne, Richard Langevin.

Aucune date n’a encore été arrêtée pour la parution du livre, car Diane Dufresne et Richard Langevin réfléchissent encore à la manière de décliner le récit de vie de la chanteuse.

«Soit qu’on le fait par parties, soit on attend, mais ça va faire un livre de 800 pages. On ne sait pas ce qu’on va faire avec. L’important, c’est que Diane le continue, et on verra bien», a ajouté Richard Langevin, qui se réjouit que sa douce puisse ainsi livrer sa perception des événements qui ont jalonné son parcours.

«Elle l’écrit à sa façon à elle, comment elle a vu les choses, a-t-il précisé. C’est un ami peintre, aujourd’hui décédé, qui avait 94 ans, qui lui a dit "peut-être que tu devrais écrire, parce qu’à un moment donné, on se met à oublier!" Ça l’a réveillée à faire ça, elle s’est dit que c’était peut-être une bonne idée.»

«Beaucoup de monde parle de Diane, il y a eu des livres sur elle, bien des gens racontent toutes sortes de choses, mais d’avoir sa vision à elle, ça va être intéressant. De voir comment, elle, a vécu ce qui s’est passé. De son cerveau, de ses yeux, de ses sens, comment s’est passé le Stade olympique, "Starmania". Ce n’est pas toujours ce qu’on pense. On va voir l’autre côté du miroir», a complété Richard Langevin.

Poésie

Diane Dufresne lançait, mardi, à la Société des arts technologiques (SAT), une triade de nouvelles créations, menée par le disque Meilleur après. Il s’agit du 14e opus studio de Dufresne, qui paraît 11 ans après sa dernière galette originale, Effusions. On pourra se le procurer ce vendredi 2 novembre.

La voix puissante de Dufresne chante trois thèmes qui lui sont chers – l’amour, le temps qui passe et la cause environnementale – dans cette nouvelle collection de textes signés de collaborateurs de la génération qui suit la sienne, et qu’elle admire énormément, dont Jean-Phi Goncalves, Catherine Major, Moran, Daniel Bélanger, Antoine Gratton, Toby Gendron et le Français Cyril Mokaiesh.

«Il y avait quelque chose à dire, une vision, a souligné Diane Dufresne. Cette génération d’artistes n’aime pas qu’on lui dise quoi faire. Et c’est très bien, parce qu’ils ont des choses à faire, à exprimer. Surtout leur talent. Tout est fait dans la courtoisie, la politesse, la finesse. Il y a une forme de poésie dans tout.»

Musicalement, les instruments à cordes occupent une grande place sur Meilleur après, comme le souhaitait la muse de l’album.

Ensuite, le beau-livre Diane Dufresne – Aujourd’hui, hier et pour toujours, publié chez Libre Expression, arrive sur les tablettes ce mercredi 31 octobre.

Richard Langevin a sélectionné les images qui se retrouvent dans le bouquin, lequel ne contient presque pas de mots, mais plus de 200 clichés, rappelant quantité de moments marquants de la carrière de l’icône de la musique québécoise: Starmania, les spectacles J’me mets sur mon 36 et Magie rose, etc.

La principale intéressée n’a pas encore feuilleté l’ouvrage, s’affirmant peu intéressée à la nostalgie et accordant une totale confiance à son partenaire.

«J’ai laissé Richard libre. Je n’ai pas cette notion du temps», a-t-elle relevé.

Cinq prestations avec les orchestres symphoniques de Montréal, Ottawa et Québec, en septembre et novembre 2019, feront office de cerise sur le gâteau, alors que Diane Dufresne célébrera ses 75 ans. Elle revisitera alors ses classiques et proposera des titres encore jamais interprétés. Les billets pour ces rendez-vous seront en vente ce jeudi, 1er novembre.

Changer les codes

Évoquant à plusieurs reprises les jeunes personnalités qui lui ont prêté main-forte dans l’élaboration de l’album Meilleur après, Diane Dufresne refuse toutefois de considérer les visages de la relève comme ses héritiers, qu’il s’agisse d’Antoine Gratton, d’Hubert Lenoir ou de Klô Pelgag.

«Il y a Madonna, Lady Gaga... C’est quelque chose qui bouille à l’intérieur. Chacun est différent. Il n’y a pas de continuité, parce que chacun crée à sa manière. Les artistes doivent changer les codes. Qu’est-ce qu’on peut provoquer? Tout est sur internet, maintenant. Dans tous les domaines, si on change les codes, on va y arriver», a-t-elle dépeint.

Diane Dufresne dit ne jamais regarder le Gala de l’ADISQ. «Je n’y pense pas», a-t-elle invoqué comme principale raison. Elle n’a donc pas vu Hubert Lenoir s’enfoncer son Félix dans la gorge à la fin de la cérémonie de dimanche et n’avait pas entendu parler de la controverse qui s’en est suivi.

«Il y aurait peut-être eu danger de s’électrocuter, a-t-elle blagué en riant. Ah! Mon Dieu! Il est drôle.»