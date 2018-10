Du hash et 4 textos en 6 secondes causent la mort d'une jeune femme

Salaberry-de-Valleyfield | Le décès d’une femme de 18 ans, qui était passagère d’un véhicule conduit par son copain lors d’une collision en Montérégie, résulterait d’un cocktail fatal de résine de pot, de cellulaire au volant et d’inattention, soutient la Couronne.

« La négligence criminelle, c’est une accumulation de mauvaises décisions », a affirmé d’entrée de jeu l’avocate Lili Prévost-Gravel, hier, à l’ouverture du procès de Guillaume Laniel.

Selon la poursuite, le jeune homme, alors âgé de 19 ans, aurait consommé du haschich — résine de cannabis — trois heures avant de prendre le volant et il aurait envoyé des textos juste avant l’impact.

Laniel est ainsi accusé d’avoir causé la mort de sa copine Jo-Anny Lauzon par négligence criminelle, le 17 décembre 2015, à Les Cèdres, près de Vaudreuil-Dorion.

Vers 18 h 10, il a percuté de plein fouet un semi-remorque immobilisé en bordure du boulevard de la Cité-des-Jeunes, tuant sa passagère sur le coup.

La visibilité n’était pas optimale en raison de la noirceur et de la pluie qui tombait à ce moment-là, mais les clignotants d’urgence du poids lourd étaient activés. La vitesse ne serait pas en cause.

Paniqué

Après l’impact, la Toyota Yaris a été projetée dans la voie inverse, où elle a été frappée par une autre voiture.

Laniel était « complètement paniqué » et pleurait sans cesse, a relaté hier l’agent Sébastien Rivard, de la Sûreté du Québec.

Contre-interrogé par Me Jordan Trevick, de la défense, le patrouilleur a admis n’avoir constaté aucun symptôme de conduite avec les facultés affaiblies.

Une autre policière aurait toutefois découvert un sac de pot et une égreneuse dans la carcasse du véhicule.

Laniel aurait admis avoir fumé 12 doses de haschich durant la journée, dont trois vers 15 h, lit-on dans sa déclaration déposée au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

Or, les effets du cannabis sont immédiats et l’euphorie engendrée par cette drogue perdure pendant deux à quatre heures, a affirmé hier la toxicologue Anne-Marie Faucher.

« On ne peut pas conduire un véhicule sécuritairement si on a consommé du cannabis », a ajouté l’experte, précisant que la marijuana entraîne une perte de concentration, de la confusion et une baisse de la coordination motrice.

Près de deux fois la limite

Une analyse du sang de l’accusé aurait démontré un taux de 9,2 nanogrammes (ng) de THC par millilitre de sang, soit près de deux fois la limite de 5 ng imposée par le gouvernement fédéral lors de la légalisation. Au Québec, c’est la tolérance zéro qui s’applique.

La défense tentera de convaincre le juge Joey Dubois que cette preuve scientifique doit être écartée.

Textos

Même si le magistrat donne raison à Me Trevick, il semble que Laniel ait été distrait par d’autres éléments peu avant l’impact.

Dans les six secondes précédant la collision, il aurait envoyé quatre textos, selon un registre de cellulaire déposé en preuve.

Dans sa déclaration, le jeune homme a toutefois nié avoir utilisé son cellulaire en conduisant.

Il a par contre mentionné que sa copine aurait échappé quelque chose et qu’il tentait de l’aider à le retrouver lorsque celle-ci a hurlé : « Guillaume ».

Le procès se poursuit aujourd’hui au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.