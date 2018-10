En direct de Russie: des victoires pour rassembler le peuple russe

MOSCOU | « Quand le président Vladimir Poutine m’a demandé d’être président de la Fédération russe de hockey, il m’a dit qu’il avait besoin de victoires. Ça faisait 15 ans qu’on ne gagnait pas. Parce que, m’a-t-il dit, nous allons unifier et réunir les gens du peuple russe grâce à ces victoires. Les victoires sont bonnes pour tous. »

C’est Vladislav Tretiak qui explique dans son superbe bureau de la Fédération russe de hockey comment et pourquoi il s’est retrouvé président de l’organisation. Et comment Vladimir Poutine l’a également nommé à la Douma, l’assemblée du gouvernement russe.

Et depuis, Vladislav Tretiak, peut-être la plus grande idole du hockey russe, travaille avec acharnement pour développer et faire grandir encore plus le hockey russe. Dans les deux prochaines semaines, il va se promener de la Sibérie à la République tchèque et finir son périple à Toronto pour la cérémonie du Temple de la renommée.

D’ailleurs, en jasant avec Valeri Kamensky, pour me parler de Vladislav Tretiak, il avait employé l’expression « Tretiak is a very busy man » (Tretiak est un homme très occupé).

D’UNE MERCEDES NOIRE...

La rencontre avait débuté dans le stationnement. Au siège social de la Fédération russe de hockey. Je stationnais ma paresseuse fourgonnette quand une grosse Mercedes 450 S s’est arrêtée devant la porte. Vladislav Tretiak en est sorti pendant que le chauffeur allait stationner la limousine.

On est entrés dans l’antichambre de son bureau. Tretiak s’est excusé parce qu’une équipe de télévision l’attendait. Dix minutes plus tard, on pénétrait enfin dans le saint des saints de la Fédération de hockey russe : le bureau de Vladislav Tretiak.

Des trophées, des souvenirs, des médailles gagnées par ses équipes partout sur la planète hockey. Et pour dessert, il me montrera le plus beau livre de hockey que j’aie jamais vu.

« Je l’ai reçu en cadeau », m’a-t-il expliqué en feuilletant les pages enjolivées de dorures remplies de photos des plus grands joueurs russes.

Mais la première médaille qu’il m’a montrée, c’est celle de 2008. La médaille d’or gagnée à Québec. La médaille du Championnat du monde que lui et Kamensky semblent savourer plus que toutes les autres. Celle du retour.

Toutes ces belles médailles, il faut continuer à en gagner. Tretiak rit : « Le président Poutine a commencé à jouer au hockey à 60 ans. Heureusement, c’est un athlète et il a progressé rapidement. C’est important pour notre hockey que le président du pays soit amoureux de notre sport.

Avant M. Poutine, le président Boris Eltsine jouait au tennis. Tout le monde s’était mis au tennis », raconte-t-il en riant.

TELLEMENT À FAIRE

Et Poutine a donné un mandat clair à Tretiak. Que le hockey russe redevienne aussi grand que le hockey soviétique. Mais les temps ont changé dramatiquement, dit-il, et les besoins sont criants.

« Nous manquons d’arénas. La Finlande a 240 arénas, la Suède 340, le Canada 3000 arénas et 600 000 joueurs. Et nous en Russie, nous n’en avons que 514. Aussi, le président Poutine a lancé un vaste programme pour qu’on puisse construire des arénas et permettre à nos jeunes de se développer », explique Tretiak avec détermination dans la voix et le regard.

Tant à faire dans un pays si vaste. Tant à faire avec une économie florissante à Moscou, mais languissante dans le reste de ce pays qui s’étend comme un continent.

Je l’ai expliqué la semaine dernière. La fédération coordonne tous ces programmes et supervise toutes les équipes nationales.

L’ORDRE DU CANADA

Pas possible de passer une heure et demie avec Vladislav Tretiak sans parler de ses plus grands moments.

« Notre victoire de 7-3 au Forum en 1972 lors du premier match de la Série du siècle. Puis, le 3-3 du 31 décembre 1975 au Forum. La plus belle partie de hockey jamais disputée. L’ovation aux sportifs après la rencontre avec Peter Mahovlich et Yvan Cournoyer au centre de la glace. Et la victoire de la médaille d’or aux Jeux de 1976 à Innsbruck. Mais il y en a tellement... comme la victoire de 6-0 au Madison Square Garden à New York, la victoire de 8-1 contre le Canada au Forum en 1981 », dit-il avec le sourire.

Puis, il a parlé de Martin Brodeur. Abondamment et avec chaleur : « Le meilleur au Canada. Stable, concentré, grand et fort. En plus, je l’ai connu à mon école de hockey à Brossard quand il était tout jeune ».

– Meilleur que Patrick Roy ?

– Patrick n’a pas gagné de médaille aux Jeux olympiques.

Et il ajoute, mais pour taquiner le bouillant Casseau : « Quand Serge Savard et le ministre des Sports canadien sont venus me rencontrer à Sarajevo pour que je vienne jouer avec le Canadien, j’étais d’accord. C’était en 1984. Si j’avais été là, Patrick aurait commencé plus tard dans laLigue nationale », lance Tretiak à la blague.

Il poursuit avec le sourire : « Je n’ai pas gagné la coupe Stanley. Mais je suis le seul Russe à avoir été reçu membre de l’ordre du Canada. Pas mal pour un gars qui vous a souvent battus. »

Mais c’était dit dans la bonne humeur.

« Faudrait voir une proposition » – Vladislav Tretiak

Quand j’ai posé une question à Valeri Kamensky, vice-président de la KHL, à propos d’une expansion possible en Amérique du Nord après la Chine et l’Europe, il a répondu que la question devrait s’adresser à bien plus haut que lui. Même au-dessus du président de la KHL, Dmitry Chernyshenko, selon Kamensky.

J’ai donc posé la question de Tretiak. Si les fans qui aiment le hockey et les joueurs russes avaient le goût de voir une équipe de la KHL. Si des gens d’affaires étaient intéressés par le produit de la ligue, est-ce seulement réaliste d’y penser ? Il n’y a pas eu de faux-fuyant. Cette fois, il est resté très sérieux. En laissant le temps à Dina, l’interprète, de traduire soigneusement sa réponse. Une réponse d’homme d’affaires et de politicien en même temps. « C’est simple. Si vous avez une bonne idée à soumettre, on va l’analyser. Mais il faudrait commencer par déposer une proposition », a-t-il répondu.

Photo d’archives, AFP

En tous les cas, si des fans veulent voir le grand gardien de plus près, il sera à Toronto le 12 novembre au Temple de la renommée du hockey. Comme membre du Temple, c’est lui qui remettra à Alexander Yakushev sa plaque de nouvel intronisé.

Marc, (de Foy), juste prendre en note que le ticket est à 500 $. Pire qu’un match du Canadien...

SALUT MOSCOU... À LA PROCHAINE

Photo Réjean Tremblay

Toutes les fois, le spectacle serre le cœur. La Place Rouge, la basilique Saint-Basile, le Goum illuminé en soirée, dire au revoir à Moscou chavire toujours un peu. Surtout le soir quand Moscou se fait encore plus belle.

On est loin de la Moscou trop grise de 1980, en plein règne communiste. Rien à voir. De toute façon, même les jeunes Moscovites ne se rappellent pas ou n’ont pas connu la capitale de l’empire du mal.

Je me demandais ce qui rendait Moscou si belle en soirée. C’est quoi la différence avec New York, Séoul ou Londres ?

Et puis, on le réalise d’un coup. Il n’y a pas de pollution publicitaire. C’est la tradition ou ce sont les règlements de l’urbanisme, mais le centre de Moscou semble dénué de grosses affiches flashantes dans la nuit comme Broadway ou Piccadilly. Ou Sainte-Catherine quand elle survit...

J’avais été bouleversé par Moscou en 1980. Puis, très ému par Moscou de la perestroïka en 1990 quand j’étais venu avec le Canadien et Pat Burns.

Cette fois, c’est différent. Je me suis juré de revenir et de ne pas attendre 28 ans.

Parce que je risque sinon de marcher avec une canne.

OÙ SONT LES CONES ?

Je revenais hier de mon entretien avec Vladislav Tretiak. En plein milieu de l’après-midi, c’était bloqué. Les quatre voies. Cette fois, il y avait une bonne raison. On faisait des travaux de voirie dans la voie de gauche sur une distance d’au moins 400 mètres. J’ai eu le temps d’examiner la scène. Les hommes travaillaient, la machinerie fonctionnait. Puis, j’ai réalisé qu’on n’avait pas bloqué la fameuse voie de sécurité qu’on fait observer au Québec et que surtout, il n’y avait pas de cônes oranges. En fait, j’en ai compté 10 en tout et j’ai peut-être raté le premier en commençant à compter. Sur les deux autres chantiers observés hier, il n’y avait pas de cônes oranges.

Conclusion : il n’y a pas d’amis du Parti libéral qui fabrique des cônes oranges en Russie. Aussi simple que ça.