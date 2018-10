Exorciser ses peurs grâce à l’écriture

Pour plusieurs, l’Halloween est l’occasion parfaite pour faire face à ce qui les effraie le plus, qu’il s’agisse de monstres, de démons ou de toute autre entité malveillante. Mais pour Patrick Senécal, l’écriture de chacun de ses romans le force à répéter l’exercice. « J’écris pour dompter mes peurs », confie l’auteur.

Il a beau être surnommé le Maître de l’horreur québécois, Patrick Senécal n’échappe pas aux phobies et aux angoisses. C’est d’ailleurs chez ses propres démons qu’il puise l’inspiration nécessaire à l’écriture de ses romans, écoulés à ce jour à plus d’un million d’exemplaires.

« C’est ma manière d’explorer mes peurs tout en me sentant en contrôle. J’ai écrit Les sept jours du Talion quand ma fille était toute petite ; j’étais terrifié à l’idée que quelqu’un, un jour, puisse lui faire du mal », révèle-t-il.

Pour son prochain récit, il affrontera la plus grande de toutes ses peurs : la mort.

« C’est extrêmement cliché, mais j’ai peur de mourir. Plus je vieillis, plus je pense qu’il n’y a plus rien après la mort. Et ça me scandalise. Je trouve ça inadmissible de penser que le party va un jour continuer sans moi », confesse l’auteur.

En effet, il planche présentement sur l’écriture d’un roman dans lequel le personnage principal sera un homme absolument terrorisé par l’idée de mourir. Il finira par se rendre à une soirée d’hypnose « où il n’aurait jamais dû aller », avance Patrick Senécal, sans vouloir en dévoiler davantage.

Fan d’horreur

Patrick Senécal ne fait pas que créer des récits à glacer le sang ; il en consomme également beaucoup, et ce, depuis très longtemps. Même si, plus jeune, trouver des films à se mettre sous la dent n’était pas toujours une tâche aisée.

« Quand j’étais jeune, il n’y avait pas de DVD ou de VHS. Pour voir des films, on devait soit aller au cinéma, soit les regarder à la télévision. À 10, 11 ans, j’étais trop jeune pour aller voir des films d’horreur au cinéma, et à la télé, ils jouaient beaucoup trop tard », se souvient-il.

« Mais quand j’ai commencé à garder des enfants vers l’âge de 12 ans ou 13 ans, je pouvais écouter les films d’horreur très tard le soir. Je me souviens avoir vu de vieux films d’horreur italiens. J’avais peur, mais j’avais du fun ! », ajoute-t-il.

Les films étant plus difficiles à trouver, c’est par la littérature que Patrick Senécal s’est d’abord initié au monde de l’épouvante.

« J’ai découvert Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft et Stephen King à 11 ou 12 ans. C’est à cet âge que j’ai lu le livre L’Exorciste à 12 ans. Ça m’a traumatisé, j’étais en état de choc. Je trouvais ça extrêmement provocateur de mêler la religion et la sexualité », se souvient-il.

« Mais mes parents me laissaient lire tout ce que je voulais ; ils étaient contents que je lise des livres. Je leur suis hyper reconnaissant, car ils m’ont ouvert les portes du monde avec lequel je gagne ma vie aujourd’hui », ajoute Patrick Senécal.

Les coups de cœur de Patrick Sénécal

Pet Sematary, de Stephen King

« C’est selon moi le livre le plus épeurant de Stephen King. J’ai trouvé ça terrifiant. »

Troupe 52, de Nick Cutter

« Un très, très bon roman d’horreur récent écrit par un auteur canadien. »

L’indésirable, de Sarah Waters

« Un grand livre qui rend hommage aux maisons hantées de l’ère victorienne. »

L’Exorciste

« Ce film est d’une perfection totale. Il n’y a rien qui se fait de mieux dans le genre. »

Audition

« La dernière demi-heure de ce film-là est un véritable cauchemar. C’est très, très intense. »

L’échelle de Jacob

« Il y a des scènes absolument effrayantes et des ambiances malsaines et malaisantes. C’est ce qui me rend le plus heureux dans le cinéma d’horreur. »