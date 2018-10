Falardeau-Laroche a l’intention de demander un arrêt des procédures

L’avocat du jeune homme de 24 ans accusé de négligence criminelle causant la mort d’une femme enceinte devant le Centre mère-enfant, en août 2016, a l’intention de déposer une requête en arrêt des procédures au cours du procès, le printemps prochain.

C’est ce que Me Simon Roy a expliqué au juge Steve Magnan, mardi, à l’occasion d’une conférence de gestion en vue du procès de Jonathan Falardeau-Laroche, dont les dates ont été fixées sur deux semaines, soit du 27 mai au 7 juin 2019.

Rappelons que le 10 août 2016, Marie-Gagné, 27 ans, enceinte de 39 semaines, sortait d’un rendez-vous avec son médecin quand elle a été happée de plein fouet, alors qu’elle traversait au passage piétonnier entre Laurier Québec et le CHUL.

Elle n’a pas survécu, mais l’enfant qu’elle portait a pu être sauvée. L’accusé a fait une crise d’épilepsie alors qu’il était au volant, ont clairement évoqué les parties mardi.

Des notes détruites

Le Dr Michel Sylvain - le neuropédiatre qui traitait Falardeau-Laroche pour ses problèmes d’épilepsie depuis plusieurs années – , soutient avoir dit à l’accusé qu’il ne pouvait pas conduire, le jour même de l’accident.

Le jeune homme sortait de ce rendez-vous au CHUL lorsque la collision s’est produite. Me Roy a indiqué mardi que son client «nie de façon catégorique» les dires du médecin, le témoin-clé de la poursuite.

La défense a alors expliqué que les notes manuscrites liées à ce rendez-vous, qu’elle a tenté d’obtenir, avaient été détruites par le médecin. Les notes verbales dictées dans le système d’archives du CHUL ne sont plus disponibles également, puisqu’elles sont détruites après sept jours.

C’est pour cette raison que Me Roy entend s’opposer au témoignage du Dr Sylvain et déposer une requête en arrêt des procédures pour destruction de preuve. L’avocat argue que cette situation prive l’accusé de son droit à une défense pleine et entière.

Deux autres accidents

Outre la preuve liée directement à l’accident, la poursuite veut démontrer que l’accusé avait eu d’autres accidents dans le passé, à la suite desquels des policiers lui avaient demandé une vérification de son aptitude à conduire.

Ces deux accidents sont survenus en novembre 2014, à Lévis, et en décembre 2015, a fait savoir le procureur de la Couronne, Me Thomas Jacques.

Ce dernier fera entendre au total une vingtaine de témoins, dont certains collègues de travail de Falardeau-Laroche. Ceux-ci lui auraient dit, dans les semaines précédentes, que sa condition mettait en péril la vie des autres sur la route.

En plus de l’accusation de négligence criminelle causant la mort de Marie-Pier Gagné, Falardeau-Laroche est accusé de négligence criminelle causant des lésions corporelles à l’enfant que portait la victime ainsi qu’à une autre femme blessée dans l’accident.