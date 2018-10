«Fentanyl : la menace» : les ravages du fentanyl

La série documentaire Fentanyl : la menace, que MOI ET CIE diffusera à compter de ce mercredi 31 octobre, à 20 h 30, appose des visages sur le terrible fléau du fentanyl et évoque puissamment ses ravages humains, au-delà des manchettes de journaux.

MOI & Cie espère faire œuvre utile de conscientisation et de sensibilisation avec ce docu-réalité en cinq épisodes de 30 minutes, produit par Trio Orange (Je suis trans, Refuge animal, etc.), en collaboration avec Québecor Contenu.

Du contenu complémentaire informatif sera d’ailleurs disponible sur le site web de l’émission, pour les parents qui voudraient jaser du sujet avec leurs enfants, par exemple, ou quiconque se sent interpellé par le problème.

Confidences

Le chanteur Samian, dont le père a connu l’itinérance et l’enfer des drogues, nous sert de guide dans les rues de Gatineau et Longueuil, entre autres. Ce portrait d’une réalité dérangeante démontre bien que la triste tendance du fentanyl ne touche pas que les grands centres.

Par exemple, à Gatineau, on rencontre le couple formé de Tina et Marcel. La fragile jeune femme prend quotidiennement de la coke, du crack et de la morphine. Elle dit avoir dû se faire injecter du fentanyl pendant deux ans, «par obligation», parce qu’elle était séquestrée et violée par un bourreau.

Le téléspectateur sursautera en entendant qu’elle essaie de diminuer sa consommation parce qu’elle est enceinte.

Kate, une prostituée à la dentition amochée, qui vit dans la rue depuis l’âge de 18 ans, admettra, le visage souriant, qu’elle «aime consommer» et détaillera ses «tarifs» avec moult précisions, avec une désinvolture à donner froid dans le dos.

Bob, poignardé à deux reprises dans la même semaine, obtiendra la confirmation que sa marchandise contient du fentanyl, mais consentira à l’ingérer quand même, parce que, dit-il, il n’a «pu [sic] rien à perdre» et verserait probablement dans la dépression s’il devait abandonner ses paradis artificiels. Plus tard, une ancienne athlète professionnelle, devenue accrochée au fentanyl après une blessure, expliquera également sa situation.

On a même droit au point de vue d’un vendeur de drogue qui avoue ouvertement – le visage couvert et la voix modifiée – qu’il ne goberait pas lui-même les produits qu’il écoule. Il s’adonne au trafic parce qu’à plusieurs centaines de dollars par jour, c’est payant, et ne se tracasse pas de savoir que des gens meurent après leurs «achats», mais reconnaît qu’il préférerait vendre de l’espoir plutôt que de la drogue.

À ces confidences troublantes s’ajoutent les points de vue d’un travailleur de rue, d’une pharmacienne et d’autres spécialistes, qui nous aident à comprendre le phénomène du fentanyl et espèrent l’enrayer.

«Je ne pensais pas qu’il y aurait cette fluidité avec certaines personnes, a souligné Samian, lors du visionnement de presse de Fentanyl : la menace, mardi matin. Ils nous ont fait confiance, nous ont emmenés dans leur monde.»

«Je pense que des projets comme ça, c’est nécessaire, c’est essentiel. Je pense que le cœur de l’humain peut toucher le cœur des autres», a poursuivi le chanteur, qui songe à présenter la série à son fils aîné, qui est en sixième année, pour l’aviser du danger du fentanyl.

Dans tout

Fentanyl : la menace met bien en contexte la crise des opioïdes, exacerbée par l'apparition du fentanyl. Cette substance se retrouve souvent ajoutée dans d’autres drogues à l’insu des consommateurs. La plupart des habitués au fentanyl ne savent en fait même pas qu’ils en consomment.

«Le fentanyl, plus ça va, plus il y en a dans tout», signale Benoît, travailleur de rue, dans le premier épisode de Fentanyl : la menace.

Fentanyl : la menace s’inscrit dans le virage emprunté depuis le printemps dernier par MOI & Cie vers les histoires vraies. Chez les 25-54 ans, l’antenne du Groupe TVA a observé une hausse d’auditoire de 35 % dans les derniers mois. MOI & Cie rejoint chaque semaine plus de 1,2 million de personnes.