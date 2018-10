Harcèlement psychologique : la Ville de L’Ancienne-Lorette s’entend à l’amiable avec la plaignante

La Ville de L’Ancienne-Lorette a conclu une entente à l’amiable avec l’employée de la municipalité qui a porté plainte contre le maire Émile Loranger pour harcèlement psychologique.

Joint en fin de journée, le maire Émile Loranger a évoqué un «projet d’entente» qui n’avait toutefois pas encore été signé par l’ensemble des parties. Le Journal a toutefois obtenu d’une autre source la confirmation de l’entente à l’amiable, qui sera probablement entérinée par le conseil municipal ce mardi soir.

«Je ne peux pas vous en parler beaucoup... Moi, tout ce que je sais, c’est qu’ils ont négocié. Maintenant, est-ce que ça a été signé ? Je n’en sais rien. Le contenu de l’entente, je ne le connais pas. Mon avocate n’a participé à aucune négociation là-dedans. Je lui ai demandé de m’assurer que le contenu de l’entente me protège», a réagi M. Loranger au bout du fil.

Les négociations devant mener à une entente hors cour se sont déroulées dans les dernières semaines entre l’avocat de la Ville de L’Ancienne-Lorette et celui de la plaignante, Me Marc Bellemare. Joint à son tour par Le Journal, Me Bellemare s’est refusé à tout commentaire sur le dossier en début de soirée. «C’est confidentiel. Je ne peux pas confirmer ou infirmer (l’existence d’une entente) parce que c’est secret».

Quoiqu’il advienne, le maire Émile Loranger n’assistera pas à la séance ordinaire du conseil de ville mardi soir. En entrevue, il s’est d’ailleurs dit toujours en réflexion sur son avenir politique, disant explorer «plusieurs avenues».

Plus de détails à venir...