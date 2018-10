Heiskanen, future étoile

Troisième choix au total du repêchage de 2017, Miro Heiskanen n’a pas fait le saut immédiatement avec les Stars de Dallas. Il a pris un chemin inverse à celui de Jesperi Kotkaniemi cette année à Montréal.

À 18 ans, Heiskanen a porté les couleurs du HIFK d’Helsinki pour une deuxième année dans la Ligue élite finlandaise. Avec 23 points (11 buts, 12 aides), un dossier de +17 et un temps de jeu moyen de

25 min 6 s, il a gravé son nom sur le trophée Pekka Rautakallio. Cet honneur ne sonne possiblement pas de cloche, mais sachez qu’il s’agit de l’équivalant du trophée Norris dans la LNH, décerné au meilleur défenseur du circuit.

Sur la scène internationale, Heiskanen a aussi eu une année bien remplie. Il a représenté la Finlande au Championnat du monde junior à Buffalo, aux Jeux olympiques de Pyeongchang et au Championnat du monde au Danemark.

« Ç’a été une bonne année d’apprentissage, a dit Heiskanen avec le sourire mardi, à quelques heures du match contre le Canadien au Centre Bell. Je rêvais de vivre l’expérience des Jeux olympiques. C’était une occasion unique, même si les meilleurs joueurs au monde n’y participaient pas. J’étais heureux d’être là. »

« Cette saison de plus en Finlande a été bénéfique pour mon développement, a-t-il continué. J’avais plus de temps pour des entraînements et du temps en gymnase, il y a moins de matchs que dans la LNH. »

Rapide comme Niedermayer

Si les Stars se réjouissent aujourd’hui d’avoir patienté une saison de plus avant de lui ouvrir les portes du vestiaire, ce n’était pas uniquement le choix de l’organisation.

« J’avais subi une commotion cérébrale au printemps 2017 et je n’ai pas participé au camp des Stars, a précisé le défenseur de 6 pi 1 po et 185 lb. Même si j’avais voulu gagner un poste l’an dernier, c’était impossible puisque je n’étais pas en santé. »

À 19 ans, Heiskanen a rapidement fait sa place avec les Stars. Et il joue comme un très haut choix au repêchage en ce début de saison.

Jim Montgomery, qui n’était pas de très bonne humeur après l’entraînement matinal des siens, a oublié ses frustrations en parlant de son jeune défenseur.

« Heiskanen est une future étoile dans la LNH, a prédit le nouvel entraîneur en chef des Stars. Il patine comme Scott Niedermayer, c’est incroyable. Il fait des jeux à haute vitesse. Je peux lui faire confiance, il est très intelligent défensivement et aussi bon offensivement. Il joue près de 23 ou 24 minutes par rencontre. »

Avec Méthot

À Dallas, Heiskanen a également un bon professeur en Marc Méthot, ancien partenaire d’Erik Karlsson avec les Sénateurs d’Ottawa.

« J’aime jouer avec lui, il me donne des conseils, surtout au plan défensif, a-t-il précisé. C’est très bon pour moi de compter sur la présence d’un vétéran. »

À ses 11 premiers matchs dans la LNH, Heiskanen a amassé 4 points (2 buts, 2 passes), mais il passe déjà plus de 20 minutes en moyenne par match sur la glace (21 min 17 s).

Originaire d’Espoo en Finlande, Heiskanen a côtoyé Kotkaniemi lors du Championnat du monde des moins de 18 ans en 2017. La Finlande avait remporté l’or.

« Je le connais depuis trois ans environ, a-t-il précisé. C’est un peu une surprise de le voir dans la LNH à 18 ans. Mais Jesperi est un très bon joueur et il a une bonne vision du jeu. »