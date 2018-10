La GRC inaugure ses nouveaux locaux à Sept-Îles

SEPT-ÎLES – La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) a inauguré mardi après-midi les nouveaux locaux de son détachement de la Côte-Nord situés à Sept-Îles.

L’édifice où travaillent six personnes depuis déjà un an est doté d’un garage, de cellules et de bureaux administratifs. Les médias n’y ont pas eu accès pour des raisons tactiques.

La GRC qui est présente à Sept-Îles depuis 1932 a comme mandat de mener des enquêtes des infractions à des lois fédérales et assurer la sécurité nationale.

Lundi, les nouveaux locaux du détachement de la GRC à Salaberry-de-Valleyfield ont aussi été inaugurés.