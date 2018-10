La Ville de Québec modifie ses heures de stationnement la nuit pour faciliter le déneigement

L’interdiction de stationnement dans les zones où il y a des feux clignotants pour les opérations de déneigement débutera plus tôt cet hiver dans les quartiers résidentiels, mais plus tard sur les artères commerciales.

La Ville de Québec a annoncé ce matin, par voie de communiqué, des changements apportés à sa réglementation pour la prochaine saison hivernale. Dorénavant, l’interdiction de se stationner sera en vigueur de 22 h à 7 h le lendemain matin (et non plus de 23 h à 6 h 30).

«Ces heures étendues permettront de diminuer le nombre d’opérations de déneigement se déroulant sur deux nuits pour une même tempête. De ce fait, il s’agit d’un gain important pour les citoyens, qui auront à déplacer leur véhicule moins souvent», fait valoir la Ville dans son communiqué.

Artères commerciales

En revanche, la Ville a choisi une période «moins restrictive» pour l’ensemble des artères commerciales sur son territoire. L’interdiction de stationnement ne s’y appliquera qu'à compter de minuit, plutôt qu'à 23 h.

Pour obtenir la liste des rues où la réglementation sera en vigueur de minuit à 7h (plutôt que de 23 h à 6 h 30 auparavant), cliquez ici et ici.

Les rues qui sont munies de feux clignotants et où le stationnement est actuellement interdit de 8 h à 16 h, dans le nord de l’arrondissement de La Cité-Limoilou, ne sont pas visées par le changement réglementaire.