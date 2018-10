L’année de vérité pour Robin Lehner

Après des succès mitigés chez les Sénateurs d’Ottawa et les Sabres de Buffalo, le Suédois de 27 ans Robin Lehner est l’un des gardiens à surveiller, cette saison, dans la LNH. Il s’agit d’une année de vérité pour lui. Libéré de ses démons, on verra s’il est un véritable gardien numéro un.

Lehner, qui a remplacé Jaroslav Halak chez les Islanders de New York, partage le boulot avec le portier allemand de 32 ans Thomas Greiss et les deux connaissent un bon début de saison. Sous les ordres du nouvel entraîneur Barry Trotz, champion de la coupe Stanley, ils font même partie de notre top 10. Les Islanders sont parmi les équipes qui accordent le moins de buts présentement, soit 25 en dix matchs.

Que ce soit à Nashville, Washington ou maintenant Brooklyn, Trotz a toujours confié ses gardiens de but à son spécialiste, Mitch Korn. Korn a le don de soutirer le meilleur de ses élèves. Il a débuté à Buffalo avec le grand Dominik Hasek. À Nashville, il a particulièrement bien réussi avec Tomas Vokoun et Pekka Rinne. À Washington, il a guidé Braden Holtby au sommet.

Âgé de 61 ans, Korn s’est fait tirer l’oreille avant de joindre les Islanders, mais il peut aussi miser sur un adjoint en Piero Greco, qui fait ses débuts dans la LNH après avoir aidé les gardiens champions de la coupe Calder avec les Marlies de Toronto, Garret Sparks et Calvin Pickard. Lehner a admis lui-même qu’il manquait de structure dans son jeu.

Encadrement de premier plan

De toute évidence, Lehner est entouré par des conseillers de premier plan et cet encadrement arrive à point puisqu’il semble s’être débarrassé de ses démons. Aux prises avec des problèmes d’alcoolisme, de bipolarité et de pensées suicidaires, il a repris le contrôle de sa vie. Reste à voir s’il deviendra enfin un gardien élite.

Les Sabres n’ont pas renouvelé son contrat l’été dernier, lui préférant Carter Hutton. Lehner est sous contrat pour une seule saison et commande un salaire de 1,5 million.

Que ce soit Lehner ou Greiss, le gardien des Islanders qui sera en action, ce soir à Pittsburgh, devra être alerte. Les Penguins sont en feu.

Varlamov en santé

Le meneur dans notre classement, Semyon Varlamov, possède un talent fou, mais il passe rarement une saison sans subir de blessures importantes. Au moins, c’est bien parti et il n’a accordé que 13 buts sur 262 tirs depuis le début de la saison pour un taux d’efficacité de ,950. Jaroslav Halak poursuit son beau travail à Boston et il a déjà deux coups de pinceau. Tuukka Rask sent la pression. Il a connu une bonne semaine malgré la défaite contre le Canadien samedi.

Carey Price au 12e rang

Les récentes performances de Carey Price sont encourageantes. Son taux d’efficacité est au-dessus de ,920 pour une première fois depuis la saison 2016-17. En une semaine, il est passé du 25e au 12e rang. L’an dernier, son meilleur classement hebdomadaire fut le 19e rang.

Citation de la semaine

Questionné au sujet du nouvel équipement ajusté des gardiens de but, le coloré entraîneur du Wild du Minnesota Bruce Boudreau ne s’est pas arraché ce qui lui reste de cheveux sur la tête. « Nos gardiens ne se plaignent pas, dit-il. Devan Dubnyk [2e dans notre classement] a été fantastique, alors ce qu’il porte ne me dérange pas.

RANG PRÉNOM NOM ÉQUIPE POINTS 1 Semyon Varlamov COL 10391 2 Devan Dubnyk MIN 10361 3 John Gibson ANA 10340 4 Andrei Vasilevskiy TBL 10262 5 Jaroslav Halak BOS 10258 6 Casey DeSmith PIT 10239 7 Thomas Greiss NYI 10189 8 Robin Lehner NYI 10161 9 Pekka Rinne NSH 10109 10 Keith Kinkaid NJD 10095 11 Henrik Lundqvist NYR 10060 12 Carey Price MTL 10032 13 Frederik Andersen TOR 10020 14 Jimmy Howard DET 10016 15 Craig Anderson OTT 10012 16 Ben Bishop DAL 10011 17 Antti Raanta ARI 10008 18 Corey Crawford CHI 10002 19 Matt Murray PIT 9982 20 Jack Campbell LAK 9960 21 Juuse Saros NSH 9956 22 Cam Talbot EDM 9937 23 Connor Hellebuyck WPG 9937 24 Anders Nilsson VAN 9936 25 Carter Hutton BUF 9903 26 Jacob Markstrom VAN 9867 27 Tuukka Rask BOS 9844 28 Joonas Korpisalo CBJ 9802 29 Martin Jones SJS 9791 30 Cam Ward CHI 9767

Note sur le classement

Le classement informatisé des gardiens de but présenté par Le Journal utilise la même formule que celle préconisée par le magazine Goalies’World entre 1996 et 2011. Le nombre de matchs joués, le nombre de tirs, la moyenne d’efficacité, la moyenne de buts alloués, les victoires et les jeux blancs font partie de l’équation, chaque statistique ayant un poids différent. Ce classement peut être comparé à celui des marqueurs. Plus la saison avance, plus le classement se stabilise.