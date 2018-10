L’Assemblée nationale rénovera son restaurant

L’Assemblée nationale effectuera des rénovations majeures à son restaurant, une étape supplémentaire dans la modernisation de l’édifice du parlement du Québec, a appris l’Agence QMI.

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) sera responsable des travaux relatifs au restaurant Le Parlementaire, en vertu d’une entente conclue avec l’Assemblée nationale.

Selon l’appel d’offres publié par l’ITHQ en vue d’obtenir les services d’une firme d’architecture, les travaux impliquent la rénovation de la salle à manger, des salles privées, de la réception, ainsi que de la cuisine. On procédera notamment à l’aménagement d’un bar, à la «revue des principes d’éclairage», à «l’installation d’équipements audiovisuels», ainsi qu’à «l’installation d’équipements de cuisine requis par l’ITHQ».

Les travaux seront réalisés en deux phases, dont la première nécessitera des investissements de 1,2 million $. «Ce budget comprend tous les travaux, la fourniture et l’intégration des équipements et du mobilier de même que les contingences de design et de construction», précise le cahier des charges.

Il est trop tôt pour savoir si le restaurant de 275 places, qui accueille à l’occasion des dîners d'État et des réceptions protocolaires, mais aussi des citoyens, devra être temporairement fermé pendant les travaux.

Coût total secret

La première phase des travaux doit être complétée en mars 2019, tandis que l’échéance de la seconde phase n’a pas encore été déterminée. Le coût total des travaux n’est pas connu, puisque les évaluations ne sont pas encore terminées.

Quant au budget qu’a réservé l’Assemblée nationale pour les réaliser, l’institution a choisi de garder le secret. Le montant est inscrit dans son plan d’immobilisation, mais «c’est un document du Bureau de l’Assemblée nationale, non accessible, malheureusement», a précisé la porte-parole Julie Champagne.

À la suite d’un appel d’intérêt, l’entreprise Atelier In Situ a été retenue pour imaginer le nouveau concept.

Vétuste

Les travaux au restaurant sont nécessaires parce que certains éléments du restaurant ont atteint un «niveau de vétusté qui nécessite des interventions dans ses aménagements actuels», estime l’Assemblée nationale.

Ces travaux sont d’autant plus délicats puisque le restaurant «est probablement le plus bel intérieur Beaux-Arts à Québec et figure parmi les grandes salles d’apparat du Québec aménagées à cette époque», précise l’appel d’offres.

Vitrine

Lors de l’étude des crédits de l’Assemblée nationale, en mai dernier, le président Jacques Chagnon avait souligné que le restaurant Le Parlementaire deviendrait une «vitrine de l'ITHQ dans la région de Québec». L’ITHQ pourrait également y recevoir des stagiaires.

Il avait également fait connaître son désir que soit rénové le Salon bleu, où siègent les députés, quelque part en 2020.

À noter que des travaux de modernisation de quelque 60 millions $ ont présentement lieu à l’Assemblée nationale afin de doter le bâtiment d’un nouveau pavillon d’accueil et de deux nouvelles salles de commission.

Avec la collaboration de Marie Christine Trottier, Agence QMI