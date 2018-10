«Le délai est court, mais je vais être prêt» - Artur Beterbiev

Artur Beterbiev, le champion IBF des poids mi-lourds, aura pour une fois très peu de temps pour se reposer.

C’est officiel, il affrontera Joe Smith fils d’ici la fin de l'année. Selon le scénario privilégié, le duel aurait lieu le 15 décembre au Madison Square Garden de New York en sous-carte du combat entre Saul «Canelo» Alvarez et Rocky Fielding.

C’est une très bonne nouvelle pour le boxeur d’origine russe, qui n’a pas vu beaucoup d'action au cours de la dernière année.

Malgré le court délai, Beterbiev assure qu’il sera fin prêt pour ce duel, dont la date sera fixée prochainement.

«Le délai est court, mais je vais être prêt, soutient-il. Smith est un bon boxeur qui cogne dur. Il ressemble beaucoup à Callum Johnson (son dernier adversaire). Je vais essayer d'être plus prudent.»

Beterbiev avait visité le tapis contre Johnson, avant de se ressaisir et de l’emporter par knock-out.

«Beaucoup de similitudes»

Il promet avoir appris sa leçon.

«Ça peut arriver à tous les combats, mais bien sûr je n'ai pas aimé ça. C'était une surprise pour moi. Mais vous avez vu ce qui s'est passé ensuite. Je suis heureux que cela soit arrivé, car c'est une bonne expérience pour moi.»

Pour ce qui est de Smith, l’entraîneur de Beterbiev, Marc Ramsay, voit «beaucoup de similitudes» entre les deux pugilistes.

«Mais Smith est plus fort physiquement», affirme-t-il.

Comme son protégé, Ramsay est ravi de la tournure des événements.

«Ce qui me rend content, c'est de le voir actif. Je suis vraiment heureux qu'il se batte tout de suite. Avant, il ne se battait pas assez souvent et c'était nuisible pour lui. On ne se cachera pas qu'à son âge on ne fera pas de détour, on s'en va en ligne droite et on va affronter les meilleurs.»

Avant de penser à affronter Adonis Stevenson, Dmitry Bivol ou encore Eleider Alvarez, Beterbiev devra écarter Smith de sa route.