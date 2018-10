Le nombre d'accidents mortels augmente drastiquement durant l'Halloween

Malgré les nombreux messages de sensibilisation, l'Halloween est la source d'un nombre accru d'accidents mortels impliquant des piétons, montre une étude canadienne publiée mardi.

Selon les chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique, les piétons américains ont 43 % plus de chance d'être happés mortellement pendant la période des festivités, le soir du 31 octobre, que lors d'autres journées d'automne.

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont calculé le nombre de décès de piétons survenus entre 1975 et 2016 aux États-Unis, entre 17 h et 23 h 59, les soirs du 31 octobre. Ils ont effectué le même calcul pour les journées du 24 octobre et du 7 novembre.

Au total, les chercheurs ont dénombré 608 accidents mortels impliquant un piéton les soirs de l'Halloween, contre 851 accidents lors des deux autres soirs, additionnés ensemble.

Le taux de mortalité lors des collisions auto/piéton atteint donc 2,07 décès à l'heure alors que des millions de petits monstres envahissent les rues en quête de friandises, tandis qu'il se maintient à 1,45 décès à l'heure lors des autres journées automnales.

Sans surprise, les scientifiques ont également déterminé que les enfants de 4 à 8 ans se retrouvaient impliqués dans des accidents mortels 10 fois plus souvent qu'à l'habitude.

Différentes méthodes pourraient être employées pour réduire ce triste bilan, que ce soit en forçant les automobilistes à ralentir ou en améliorant la visibilité des piétons, par exemple en limitant le stationnement sur les rues, peut-on lire dans l'étude.

«La collecte des bonbons ne devrait pas être abolie dans un effort mal avisé pour éliminer les risques associés à l'Halloween. À la place, les politiciens, les médecins et les parents devraient travailler à rendre les rues plus sécuritaires pour les piétons, tant à l'Halloween que durant le reste de l'année», ont écrit les chercheurs en guise de conclusion.

L'étude a été publiée dans le «Journal of the American Medical Association».